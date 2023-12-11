У росіян, яким заборонили виїзд закордон, будуть забирати паспорти [ Редагувати ]
Відсьогодні, 11 грудня, в росії запровадили нові правила по здачі закордонних паспортів. Вони стосуються тих громадян, яким заборонили виїзд із країни.
Про це повідомляє Meduza.
Згідно з ухваленим законом у рф, передбачається, що в разі відмови виїзду за кордон, паспорт потрібно "передати на зберігання" протягом п'яти робочих днів до органів влади, які його видали (МВС або МЗС), або в державні організації, які обмежили своєму працівникові виїзд за кордон.
Зазначається, що в разі ігнорування його здачі документ буде визнано недійсним.
Так, влада країни-агресора може ввести заборону на виїзд військовозобов'язаних, співробітників Федеральної служби безпеки (ФСБ), засуджених, осіб, які мають доступ до державної таємниці або "інформації особливої важливості".
Згідно з новими правилами особи, яким тимчасово обмежено право на виїзд у зв'язку із призовом на військову або альтернативну службу, повинні додатково надати військовий квиток з підтвердженням проходження служби.
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