Кабінет міністрів планує підвищення посадових окладів (тарифних ставок) працівників бюджетної сфери у зв’язку з підвищенням на законодавчому рівні розміру мінімальної заробітної плати. Зарплати зростуть з 1 січня та з 1 квітня.

Проектом пропонується установити, що з 1 січня 2024 року посадові оклади (тарифні ставки) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду ЄТС - 3 195 гривень, а з 1 квітня 2024 року - 3 600 гривень.

Також з метою забезпечення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці некваліфікованих та кваліфікованих працівників пропонується доручити керівникам установ бюджетної сфери забезпечити в межах фонду оплати праці диференціацію заробітної плати за рахунок встановлення доплат, надбавок, премій, залежно від складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його праці.

Як зазначається в пояснювальній записці, посадові оклади з 1 грудня 2021 року (і на цей час) розраховуються виходячи з розміру посадового оклад працівника 1-го тарифного розряду у розмірі 2 893 гривні. Співвідношення між окладом працівника 1-го тарифного розряду (2 893 грн) і мінімальною заробітною платою (6 700 грн) складає 43,2%.

"З метою недопущення збільшення грошового розриву… розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду, на основі якого обчислюються посадові оклади за всіма тарифними розрядами ЄТС, потребує пропорційного перегляду відсотка", - йдеться в документі.