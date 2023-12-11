Киян попередили про військові навчання у Дарницькому районі [ Редагувати ]
У Дарницькому районі з 11 розпочинаються військові навчання за участю підрозділів угруповання сил та засобів оборони Києва. Про це повідомляє Дарницька районна державна адміністрація.
Вони будуть проходити до 14 грудня.
"У ході тренувань відбудуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння. Мета навчань - нарощування бойових спроможностей під час підготовки і ведення оборонної операції", - йдеться у повідомленні.
У Дарницькій РДА нагадали, що знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали пересування військових і техніки – заборонено.
по темі
Європейський союз ще не ухвалив рішення щодо фінансування допомоги та початку переговорів про вступ України напередодні саміту лідерів ЄС
Кабінет міністрів планує підвищення посадових окладів (тарифних ставок) працівників бюджетної сфери у зв’язку з підвищенням на законодавчому рівні розміру мінімальної заробітної плати. Зарплати зростуть з 1 січня та з 1 квітня
Росія тільки на сході втрачає загиблими у 8 разів більше, ніж Україна. Та попри це ставка у ворога робиться все одно на людський ресурс
Білий дім активізує взаємодію з американськими законодавцями, які намагаються укласти двопартійну угоду, що забезпечила б військову допомогу Україні та Ізраїлю за одночасного посилення безпеки кордонів США
Німеччина наступного року планує передати Україні близько 200 тисяч снарядів