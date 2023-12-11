У Дарницькому районі з 11 розпочинаються військові навчання за участю підрозділів угруповання сил та засобів оборони Києва. Про це повідомляє Дарницька районна державна адміністрація.

Вони будуть проходити до 14 грудня.

"У ході тренувань відбудуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння. Мета навчань - нарощування бойових спроможностей під час підготовки і ведення оборонної операції", - йдеться у повідомленні.

У Дарницькій РДА нагадали, що знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали пересування військових і техніки – заборонено.