Європейський союз ще не ухвалив рішення щодо фінансування допомоги та початку переговорів про вступ України напередодні саміту лідерів ЄС. Саміт відбудеться 14-15 грудня.

Про це повідомляє міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС.

"У них (міністрів країн ЄС, - ред.) є зараз на столі чотири рішення. Це відкриття переговорів про членство, Європейський фонд миру, фонд підтримки України і санкції. Є ще п'яте рішення - це про заморожені активи, але його ще немає на столі. Кажуть, що завтра-післязавтра його покладуть на стіл, тоді буде говорити про п'ять рішень", - заявив міністр.

Кулеба підкреслив, що станом на зараз ухвалених рішень щодо цих питань досі немає.

"По жодному з цих рішень зараз рішень немає. Тобто все підвішене у повітрі і тривають переговори", - сказав він.

При цьому Кулеба вважає, що щодо фінансових питань є інші шляхи вирішення, але для відкриття переговорів про вступ України до ЄС потрібен консенсус.

За словами Кулеби, також на зустрічі міністрів обговорили гарантії безпеки для України. Як зазначив глава МЗС, голова європейської дипломатії Жозеп Боррель підтвердив, що ЄС готовий підписати угоду, переговори про зміст питання рухаються.

Раніше ми писали про те, що конференція президентів Європейського парламенту публічно підтримала початок переговорів про вступ України до Євросоюзу.