Один із пунктів пропуску на кордоні з Польщею вдалося розблокувати [ Редагувати ]
11 грудня розблоковано один із пунктів пропуску на кордоні України та Польщі. Йдеться про КПП "Ягодин – Дорогуськ".
Про це заявив перший віце-премʼєр-міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.
"Блокада пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" завершена. З 14:00 там відновлено стабільний рух вантажівок", - написав він.
За його словами, у напрямку до України проїхали 15 транспортних засобів - вони на пункті пропуску.
"Також 25 вантажівок оформлюються - прямуватимуть в бік Польші", - зазначив Кубраков.
Міністр також нагадав, що більше місяця тривало блокування найбільшого вантажного пункту пропуску.
Раніше "Подробиці" проаналізували, як вплине блокада українсько-польського кордону на наявність продуктів в супермаркетах та їхні цінники.
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