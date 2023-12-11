11 грудня розблоковано один із пунктів пропуску на кордоні України та Польщі. Йдеться про КПП "Ягодин – Дорогуськ".

Про це заявив перший віце-премʼєр-міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

"Блокада пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" завершена. З 14:00 там відновлено стабільний рух вантажівок", - написав він.

За його словами, у напрямку до України проїхали 15 транспортних засобів - вони на пункті пропуску.

"Також 25 вантажівок оформлюються - прямуватимуть в бік Польші", - зазначив Кубраков.

Міністр також нагадав, що більше місяця тривало блокування найбільшого вантажного пункту пропуску.

Раніше "Подробиці" проаналізували, як вплине блокада українсько-польського кордону на наявність продуктів в супермаркетах та їхні цінники.