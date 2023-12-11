В Печерському районі Києва, під час проведення ремонтних робіт опорної стіни для утримання ґрунту стався обвал. Про наслідки розповів начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

За його словами, внаслідок обвалу ґрунту один чоловік загинув та ще один травмований. Останнього госпіталізовано до Олександрівської клінічної лікарні.

Зараз проводяться роботи по розбору завалу. Інші подробиці надзвичайної події поки що невідомі.

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