У Києві під час ремонту стався обвал ґрунту, є жертви [ Редагувати ]
В Печерському районі Києва, під час проведення ремонтних робіт опорної стіни для утримання ґрунту стався обвал. Про наслідки розповів начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
За його словами, внаслідок обвалу ґрунту один чоловік загинув та ще один травмований. Останнього госпіталізовано до Олександрівської клінічної лікарні.
Зараз проводяться роботи по розбору завалу. Інші подробиці надзвичайної події поки що невідомі.
Раніше ми повідомляли про потрійну ДТП під Ізюмом.
по темі
У Дарницькому районі з 11 розпочинаються військові навчання за участю підрозділів угруповання сил та засобів оборони Києва
У Київській області прийняли рішення перевести школи на дистанційний формат навчання, у понеділок, 27 листопада. Усе через погіршення погоди
Повітряну тривогу знову оголосили у Києві у суботу, 25 листопада. Є загроза ударів балістикою
11 грудня розблоковано один із пунктів пропуску на кордоні України та Польщі. Йдеться про КПП "Ягодин – Дорогуськ"
Європейський союз ще не ухвалив рішення щодо фінансування допомоги та початку переговорів про вступ України напередодні саміту лідерів ЄС
Кабінет міністрів планує підвищення посадових окладів (тарифних ставок) працівників бюджетної сфери у зв’язку з підвищенням на законодавчому рівні розміру мінімальної заробітної плати. Зарплати зростуть з 1 січня та з 1 квітня