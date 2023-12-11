У понеділок, 11 грудня, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що Швеція виділить Україні новий пакет допомоги у розмірі 1,4 мільярда крон (133,5 млн доларів). Гроші підуть на підтримку населення країни в зимовий період часу. Про це повідомляє SVT Nyheter.

На цей момент це найбільша підтримка в рамках двосторонньої допомоги Швеції Україні.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш висловив сум із приводу невдачі Ради Безпеки ООН у прийнятті резолюції щодо припинення вогню в секторі Газа. Він зауважив, що організація "паралізована".

Гроші, взяті з бюджету допомоги Швеції, серед іншого підуть на закупівлю обладнання для опалення та передачі потужності в українській електромережі. Йдеться і про інші форми допомоги для українців, наприклад про підтримку притулків.

росія намагається зробити життя цивільних ще тяжчим

Міністр міжнародного розвитку, співробітництва та зовнішньої торгівлі Швеції Йоган Форсселл сказав, що саме цього просила українська сторона. Він звинуватив росію в проведенні свого роду енергетичного тероризму проти України.

росія навмисно атакує цивільну інфраструктуру, щоб зробити життя цивільного населення, яке й так зазнало серйозних випробувань, ще важчим.

Цим пакетом Швеція хоче допомогти Україні як побудувати нове, так і відновити зруйноване.

Раніше ми писали про те, що США виділяють Україні новий пакет військової допомоги.