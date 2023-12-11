В Україні потеплішає: прогноз погоди на 12 грудня [ Редагувати ]
У вівторок, 12 грудня, в Україні буде тепла погода. Вдень температура у більшості областей підніметься до 0°...+3°, на Прикарпатті та в Закарпатській області буде до +5°, а на півдні повітря прогріється до +4°...+9°.
Очікуються опади у вигляді дощу і мокрого снігу, за винятком південних і деяких центральних областей.
- У Києві завтра буде похмуро, суцільна хмарність. Температура повітря вночі -2°, вдень +1°, сніг.
- У Львові у вівторок буде похмуро, суцільна хмарність. Вночі +1°, вдень +3°, невеликий дощ.
- У Луцьку буде похмуро, суцільна хмарність, вночі 0°, вдень +2°, мокрий сніг.
- У Рівному завтра очікується похмура погода, вночі 0°, вдень +2°, мокрий сніг.
- У Тернополі 12 грудня вночі буде -2°, вдень +3°, невелика хмарність, мокрий сніг.
- У Хмельницькому завтра протягом дня буде похмуро, суцільна хмарність, вночі -2°, вдень +2°, мокрий сніг.
- В Івано-Франківську буде невелика хмарність, вночі -3°, вдень +5°, дощ.
- В Ужгороді завтра стовпчики термометрів покажуть вночі +3°, вдень +5°, похмуро, суцільна хмарність.
- У Чернівцях у вівторок - невелика хмарність, вночі -2°, вдень +5°, дощ.
- У Вінниці завтра буде -3°...+1°, похмуро, суцільна хмарність, сніг.
- У Житомирі у вівторок буде вночі -2 ° вдень +2°, похмуро, суцільна хмарність, мокрий сніг.
- У Чернігові стовпчики термометрів покажуть -1°...0°, похмуро, суцільна хмарність.
- У Черкасах завтра буде хмарно з проясненнями, вночі 0°, вдень +2°.
- У Кропивницькому температура вночі буде -1°, вдень +1°, похмуро, суцільна хмарність.
- У Полтаві-похмуро, суцільна хмарність, температура повітря 0°...+2°, мокрий сніг.
- В Одесі 12 грудня - невелика хмарність, температура вночі 0°, вдень +5°.
- У Херсоні у вівторок вночі буде +3°, вдень +7°, хмарно з проясненнями.
- У Миколаєві завтра буде невелика хмарність, вночі -1°, вдень +7°.
- У Запоріжжі температура вночі +2°, вдень +4°, похмуро, суцільна хмарність.
- У Сумах завтра температура повітря становитиме -1°...+1°, похмуро, суцільна хмарність, мокрий сніг.
- У Харкові-похмуро, суцільна хмарність, температура вночі -1°, вдень +1°, мокрий сніг.
- У Дніпрі температура вночі буде +1°, вдень +2°,похмуро, суцільна хмарність, невеликий дощ.
- У Сімферополі у вівторок буде хмарно з проясненнями, +3°...+9°.
- У Краматорську завтра буде похмуро, суцільна хмарність, температура вночі -1°, вдень +2°, невеликий сніг з дощем.
- У Сєвєродонецьку - похмуро, суцільна хмарність, температура вночі -1°, вдень +1°, сніг.
Нагадаємо, українці можуть готуватися до приходу нового циклону з Туреччини, який принесе з собою сніг та вплив на погодні умови в окремих областях.
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