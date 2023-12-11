У вівторок, 12 грудня, в Україні буде тепла погода. Вдень температура у більшості областей підніметься до 0°...+3°, на Прикарпатті та в Закарпатській області буде до +5°, а на півдні повітря прогріється до +4°...+9°.

Очікуються опади у вигляді дощу і мокрого снігу, за винятком південних і деяких центральних областей.

У Києві завтра буде похмуро, суцільна хмарність. Температура повітря вночі -2°, вдень +1°, сніг.

У Львові у вівторок буде похмуро, суцільна хмарність. Вночі +1°, вдень +3°, невеликий дощ.

У Луцьку буде похмуро, суцільна хмарність, вночі 0°, вдень +2°, мокрий сніг.

У Рівному завтра очікується похмура погода, вночі 0°, вдень +2°, мокрий сніг.

У Тернополі 12 грудня вночі буде -2°, вдень +3°, невелика хмарність, мокрий сніг.

У Хмельницькому завтра протягом дня буде похмуро, суцільна хмарність, вночі -2°, вдень +2°, мокрий сніг.

В Івано-Франківську буде невелика хмарність, вночі -3°, вдень +5°, дощ.

В Ужгороді завтра стовпчики термометрів покажуть вночі +3°, вдень +5°, похмуро, суцільна хмарність.

У Чернівцях у вівторок - невелика хмарність, вночі -2°, вдень +5°, дощ.

У Вінниці завтра буде -3°...+1°, похмуро, суцільна хмарність, сніг.

У Житомирі у вівторок буде вночі -2 ° вдень +2°, похмуро, суцільна хмарність, мокрий сніг.

У Чернігові стовпчики термометрів покажуть -1°...0°, похмуро, суцільна хмарність.

У Черкасах завтра буде хмарно з проясненнями, вночі 0°, вдень +2°.

У Кропивницькому температура вночі буде -1°, вдень +1°, похмуро, суцільна хмарність.

У Полтаві-похмуро, суцільна хмарність, температура повітря 0°...+2°, мокрий сніг.

В Одесі 12 грудня - невелика хмарність, температура вночі 0°, вдень +5°.

У Херсоні у вівторок вночі буде +3°, вдень +7°, хмарно з проясненнями.

У Миколаєві завтра буде невелика хмарність, вночі -1°, вдень +7°.

У Запоріжжі температура вночі +2°, вдень +4°, похмуро, суцільна хмарність.

У Сумах завтра температура повітря становитиме -1°...+1°, похмуро, суцільна хмарність, мокрий сніг.

У Харкові-похмуро, суцільна хмарність, температура вночі -1°, вдень +1°, мокрий сніг.

У Дніпрі температура вночі буде +1°, вдень +2°,похмуро, суцільна хмарність, невеликий дощ.

У Сімферополі у вівторок буде хмарно з проясненнями, +3°...+9°.

У Краматорську завтра буде похмуро, суцільна хмарність, температура вночі -1°, вдень +2°, невеликий сніг з дощем.

У Сєвєродонецьку - похмуро, суцільна хмарність, температура вночі -1°, вдень +1°, сніг.