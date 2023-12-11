Президент України Володимир Зеленський висловив впевненість у тому, що Україні вдасться подолати "паузу" у забезпеченні допомоги від Сполучених Штатів Америки. Про це він повідомив під час зустрічі з представниками латиноамериканських ЗМІ в Буенос-Айресі.

Я не засмучений, тому що цю битву я не програв. І я не та людина, ми не ті люди, які перед складнощами опускають руки.

Глава держави вважає, що якщо хтось починає панікувати і не вірити в перемогу, то має взяти себе в руки і рухатись далі.

Я буду в Сполучених Штатах. У мене буде ряд зустрічей. І безумовно на запрошення президента Байдена. І ми будемо працювати над тим, щоби побороти на сьогодні цю паузу у допомозі Сполучених Штатів для України.

Президент висловив переконання:

Ми це поборемо. І не тільки це. Ми все поборемо.

Нагадаємо, у неділю, 10 грудня, президент України Володимир Зеленський заявив, що в Аргентині провів важливі зустрічі з президентами Парагваю, Уругваю та Еквадору.