У Одеській області сім'я з двома дітьми потрапила під вплив чадного газу, що призвело до отруєння.

За інформацією ДСНС, подружжя, чоловік народився у 1981 році, а жінка - у 1980 році, а також двоє дітей, народжених у 2006 та 2021 роках, стали жертвами чадного газу.

Їх доставили до реанімаційного відділення однієї з лікарень м. Татарбунари з отруєнням чадним газом.

У будинку слідів пожежі не виявлено. Ймовірна причина отруєння - недолік конструкції димаря пічного опалення.

Раніше ми писали про те, що в Полтаві масово отруїлися студенти.