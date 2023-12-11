Вся сім'я отруїлася чадним газом в Одеській області [ Редагувати ]
У Одеській області сім'я з двома дітьми потрапила під вплив чадного газу, що призвело до отруєння.
За інформацією ДСНС, подружжя, чоловік народився у 1981 році, а жінка - у 1980 році, а також двоє дітей, народжених у 2006 та 2021 роках, стали жертвами чадного газу.
Їх доставили до реанімаційного відділення однієї з лікарень м. Татарбунари з отруєнням чадним газом.
У будинку слідів пожежі не виявлено. Ймовірна причина отруєння - недолік конструкції димаря пічного опалення.
Раніше ми писали про те, що в Полтаві масово отруїлися студенти.
по темі
Це жінки та діти, які виїхали з України на початку повномасштабного вторгнення росії. У притулку, де зараз перебувають родини - побували мої колеги.
У вівторок увечері, 5 грудня, в Одесі відбувся вибух, що призвів до оголошення повітряної тривоги в області
У зв'язку з негодою, школи та дитячі садки Одеської області від завтра, 28 листопада, розпочнуть роботу у змішаному форматі
Президент України Володимир Зеленський висловив впевненість у тому, що Україні вдасться подолати "паузу" у забезпеченні допомоги від Сполучених Штатів Америки
У понеділок, 11 грудня, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що Швеція виділить Україні новий пакет допомоги у розмірі 1,4 мільярда крон