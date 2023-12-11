У Дніпрі пролунали звуки вибухів [ Редагувати ]
У понеділок, 11 грудня, у Дніпрі пролунали звуки вибухів. В області було оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє "Суспільне".
Зазначається, що повітряну тривогу оголосили після інформації від Повітряних сил України.
Військові спочатку повідомляли про рух ворожої ракети в бік Кривого Рогу, а потім у бік Дніпра.
Пізніше було повідомлено, що загроза минула.
Нагадаємо, у ніч на 11 грудня 2023 року відбулася атака окупантів на територію України за допомогою безпілотників типу "Shahed", які вилетіли з окупованого Криму, з районів Чауда і Бельбек.
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