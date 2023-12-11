Кличко розповів, чи може ремонт станцій метро тривати довше шести місяців [ Редагувати ]
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що озвучений попередній термін закінчення ремонтних робіт на Оболонсько-Теремківській лінії київського метрополітену за шість місяців є орієнтовним. Закриті станції можуть відкрити як раніше, і пізніше. Про це він сказав в ефірі телеканалу "Київ24".
За його словами, зараз триває опрацювання різних варіантів щодо відновлення роботи станцій підземки на "синій" гілці, включаючи "найгірші".
Може, це займе кілька місяців, не більше, ніж шість місяців, але може і більше.
При цьому градоначальник звернув увагу, що інформацію щодо можливої тривалості ремонтних робіт у пів року було озвучено раніше фахівцями.
Пів року - це приблизний термін закриття станцій метро.
Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко у прямому ефірі показав ділянку "синьої" гілки метро, яку закрили через затоплення та загрозу обвалу.
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