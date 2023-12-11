Польський Сейм не дав вотум довіри уряду Моравецького: що це означає [ Редагувати ]
Польський Сейм, на голосуванні 11 грудня, відхилив надання вотуму довіри уряду Матеуша Моравецького. У голосуванні у польському парламенті взяли участь 456 депутатів, 266 депутатів проголосували проти довіри Кабміну Моравецького, 190 - за, і ніхто не утримався. Про це повідомляє Polsatnews.pl.
Перед голосуванням про вотум довіри Моравецький виступив із доповіддю у Сеймі.
Таким чином, починається реалізація другого кроку, згідно з яким нижня палата висуватиме кандидата на посаду прем'єр-міністра.
Після оголошення результатів опозиційні депутати, які зібралися в залі, почали аплодувати та кричати "Дональд Туск". Своєю чергою Моравецький підвівся, вклонився та показав двома пальцями знак перемоги (victory).
Через "провал" Моравецького сформувати уряд ініціатива призначення прем'єр-міністра перейшла до компетенції Сейму. Нині парламентарі приступають пристають обрання чиновника на цю посаду.
Зазначимо, що раніше такий сценарій, за яким уряд Моравецького не отримає вотум довіри та вирушить у відставку, називали найвірогіднішим. Так, Сейм Польщі дасть доручення сформувати новий уряд лідеру парламентської більшості Дональду Туску.
Нагадаємо, що в Польщі 11 грудня проголосують за нового прем'єра.
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