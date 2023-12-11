У понеділок, 11 грудня, Олександр Шовковський став повноцінним головним тренером "Динамо". Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Виконуючим обов'язки головного тренера "біло-синіх" Шовковський став після поразки від "Шахтаря" (0:1) у 13-му турі. Під його керівництвом команда здобула чотири перемоги поспіль у чемпіонаті України, а в листопаді Шовковського визнали найкращим тренером УПЛ. Попередником Шовковського на посаді був Мірча Луческу.

У чемпіонаті України "Динамо" посідає п’яте місце. Відставання "біло-синіх" від лідера "Кривбасу" складає шість очок, при цьому киян мають три гри в запасі.

Раніше київське "Динамо" виграло перший матч під керівництвом Олександра Шовковського. У гостях кияни перемогли лідера УПЛ "Кривбас" - 2:0.