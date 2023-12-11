Енергетичний монополіст компанія АТ "ДТЕК Одеські електромережі" змогла уникнути штрафу за численні порушення прав споживачів, ухилитися від відповідальності монополісту вдалося завдяки члену Національної комісії з регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Ользі Бабій, яка відповідає за контрольно-перевірочну діяльність.

Так, на засіданні НКРЕКП, присвяченому перевірці ДТЕК, держчиновниця стала на бік генерального директора одеського підприємства Дмитра Григор'єва. Керівник акціонерного товариства пояснював порушення своєї компанії важкими умовами роботи, військовим становищем та ракетними обстрілами. Всупереч проекту Департаменту ліцензійного контролю оштрафувати ДТЕК на 170 тисяч гривень Ольга Бабій запропонувала обмежитися попередженням і таким чином сприяла недоотриманню держбюджетом додаткових коштів.

Видання нагадує, що у 2023 році за аналогічні порушення НКРЕКП оштрафувало енергетичні підприємства з 11 областей України на суму понад 3 млн 726 тисяч гривень.

Автори вказують, що Бабій відмовилася задовольнити скаргу одеського ОСББ №4: мешканці багатоповерхівки вимагали від АТ "ДТЕК Одеські електромережі" підписати з ними договір про розподіл електроенергії, а після відмови подали скаргу до НКРЕКП. Тоді чиновниця у суперечці між споживачами та енергетичним монополістом також стала на бік останнього.

Бабій, як і решта її колег за НКРЕКП, є одними з найбільш високооплачуваних чиновників у країні. У 2020 році Бабій задекларувала зарплату у розмірі 1,7 млн гривень на рік. Члени комісії часто виписують собі премії у половину посадового окладу "за особистий внесок у загальні результати роботи".

Національне агентство з питань протидії корупції (НАЗК) встановило, що посадовці НКРЕКП вчинили адміністративні порушення, голосуючи за власні премії. Проте представники комісії вже вп'яте ігнорують виклик у НАЗК, тим самим уникаючи відповідальності.