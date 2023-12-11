У понеділок, 11 грудня, над Запорізькою областю українські захисники змогли збити ракету російських окупантів. Про це повідомляє Повітряне командування "Схід" у Facebook.

Так, військові проінформували про те, що було збито керовану авіаційну ракету Х-59. Деталей роботи сил протиповітряної оборони поки що не розкривають.

Це вже друга ракета Х-59, яку 11 грудня, збили українські військові.

Першу вдалося знищити у Криворізькому районі Дніпропетровської області, так о 17:17 стало відомо про те, що у напрямку Дніпра летить ракета. Пізніше вона змінила курс на Запоріжжя.