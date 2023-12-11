Над Запорізькою областю збили ракету [ Редагувати ]
У понеділок, 11 грудня, над Запорізькою областю українські захисники змогли збити ракету російських окупантів. Про це повідомляє Повітряне командування "Схід" у Facebook.
Так, військові проінформували про те, що було збито керовану авіаційну ракету Х-59. Деталей роботи сил протиповітряної оборони поки що не розкривають.
Це вже друга ракета Х-59, яку 11 грудня, збили українські військові.
Першу вдалося знищити у Криворізькому районі Дніпропетровської області, так о 17:17 стало відомо про те, що у напрямку Дніпра летить ракета. Пізніше вона змінила курс на Запоріжжя.
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