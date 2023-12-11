Коли США оголосять новий пакет військової допомоги Україні: у Байдена назвали очікування [ Редагувати ]
Координатор Ради національної безпеки США при Білому домі Джон Кірбі висловив припущення, що Сполучені Штати Америки можуть оголосити про наступний пакет військової допомоги для України до кінця грудня.
Про це він повідомив на брифінгу, відповідаючи на питання журналістів щодо можливості оголошення нової допомоги під час зустрічі президентів Джо Байдена та Володимира Зеленського, запланованої на 12 грудня.
Я не хочу випереджати президента, але, як ви знаєте, у нас залишилося не так багато тижнів цього року, щоб надати допомогу (Україні - ред.) у забезпеченні безпеки. Так що я цілком очікую, що ми оголосимо про додаткову допомогу в області безпеки до кінця місяця.
Раніше президент України Володимир Зеленський висловив впевненість у тому, що Україні вдасться подолати "паузу" у забезпеченні допомоги від Сполучених Штатів Америки. Про це він повідомив під час зустрічі з представниками латиноамериканських ЗМІ в Буенос-Айресі.
по темі
Президент США Джо Байден засудив можливість припинення військової допомоги Україні, вважаючи цю перспективу "божевіллям"
Очільник Палати представників американського Конгресу висунув умови, за яких готовий винести на голосування новий пакет фіндопомоги Україні. Чого саме хочуть на Капітолійському пагорбі? І які прогнози звучать у Білому домі та Держдепі?
Президент України Володимир Зеленський висловив впевненість у тому, що Україні вдасться подолати "паузу" у забезпеченні допомоги від Сполучених Штатів Америки
Білий дім активізує взаємодію з американськими законодавцями, які намагаються укласти двопартійну угоду, що забезпечила б військову допомогу Україні та Ізраїлю за одночасного посилення безпеки кордонів США
Кілька європейських посадовців висловили занепокоєння у зв'язку з прийдешніми виборами у США, стверджуючи, що серед урядів їхніх країн поширюється тривога
Білий дім попередив Конгрес США, що до кінця 2023 року у США повністю закінчаться кошти для допомоги Україні, якщо законодавці не схвалять запропонований проект фінансування. Водночас шанси, що пакет допомоги для України буде схвалений, невеликі - 30-40%