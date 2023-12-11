Координатор Ради національної безпеки США при Білому домі Джон Кірбі висловив припущення, що Сполучені Штати Америки можуть оголосити про наступний пакет військової допомоги для України до кінця грудня.

Про це він повідомив на брифінгу, відповідаючи на питання журналістів щодо можливості оголошення нової допомоги під час зустрічі президентів Джо Байдена та Володимира Зеленського, запланованої на 12 грудня.

Я не хочу випереджати президента, але, як ви знаєте, у нас залишилося не так багато тижнів цього року, щоб надати допомогу (Україні - ред.) у забезпеченні безпеки. Так що я цілком очікую, що ми оголосимо про додаткову допомогу в області безпеки до кінця місяця.

Раніше президент України Володимир Зеленський висловив впевненість у тому, що Україні вдасться подолати "паузу" у забезпеченні допомоги від Сполучених Штатів Америки. Про це він повідомив під час зустрічі з представниками латиноамериканських ЗМІ в Буенос-Айресі.