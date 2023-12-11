Європейський Союз вживає нові обмежувальні заходи щодо осіб і компаній з Ірану через їхню підтримку загарбницької війни російської федерації проти України. Цю інформацію оприлюднили на сайті Ради ЄС.

Рада ЄС сьогодні запровадила обмежувальні заходи проти 6 осіб і 5 компаній, причетних до розроблення та виробництва в Ірані безпілотних літальних апаратів, що застосовуються в незаконній агресивній війні росії проти України.

Це перші санкційні рішення, схвалені відповідно до новоствореного правового регулювання для обмежувальних заходів з огляду на військову підтримку Іраном агресивної війни росії проти України. Ці санкції доповнюють попередні чотири раунди обмежувальних заходів щодо іранських дронів, вже втілених в межах інших санкційних режимів.

Під нові санкції потрапили компанія Shakad Sanat Asmari, її виконавчий директор, його заступник та головний вчений, компанії з виробництва компонентів для дронів, а саме: Baharestan Kish Company та її директор, Saad Sazeh Faraz Sharif разом з генеральним директором, Sarmad Electronic Sepahan Company (надає послуги у галузі аерокосмічної техніки), а також інші компанії, які допомагають Корпусу вартових ісламської революції покращувати програму безпілотників (Зокрема, компанія Kimia Part Sivan Company).

Передбачається заморожування активів цих компаній, а також заборона на відвідування ЄС їхнім керівникам.

Ще забороняється надання коштів або економічних ресурсів, прямо чи опосередковано, в інтересах фізичних чи юридичних осіб, організацій чи установ, проти яких застосовуються санкції.

Наприкінці листопада президент Швейцарії Ален Берсе прибув з візитом до Києва. Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським сторони обговорювали, зокрема, використання доходів від заморожених російських активів.

При цьому в Євросоюзі наголошували на відсутності законних підстав для використання російських активів.

Країни "Великої сімки" (G7) залишать активи росії замороженими, доки кремль не погодиться сплатити Україні компенсації за збитки, завдані під час збройного вторгнення. Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ країн G7 за підсумками їхньої зустрічі в Токіо 8 листопада.