Суд встановив запобіжний захід для підозрюваного у справі про загибель помічника головнокомандувача Збройних сил України Геннадія Частякова.

Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

Суд вирішив обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання для офіцера з апарату головнокомандувача ЗСУ Олега Тимченка, який подарував гранати загиблому помічнику Залужного.

6 листопада помічник головнокомандувача ЗСУ Геннадій Частяков загинув у Київській області. Майору подарували шість бойових гранат. Згідно з даними міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, одну з них Частяков показував синові, у цей момент стався нещасний випадок. Пізніше правоохоронці з'ясували, що гранати Частякову подарував офіцер із апарату головнокомандувача ЗСУ. Він придбав їх без відповідного дозволу.

Раніше глава МВС прокоментував смерть помічника Залужного.