На фронті загинув актор Андрій Павленко [ Редагувати ]
На фронті загинув відомий український актор Андрій Павленко, який став на захист України. Про це повідомила його дружина, акторка Дарія Орєхова.
Війна нікого не шкодує...війна забирає наших рідних і коханих!
Війна забрала Андрій Павленко
День прощання з Андрієм повідомлю згодом!
Павленко відомий за ролями у фільмах "Повернення Мухтара", "Ментівські війни. Одеса", "Пристрасті по Чапаю", "1941", "Дев'ять життів Нестора Махна", "Жіночий лікар", "Лист очікування", "Перевертень у погонах", "Сашка" та інших.
Про смерть Андрія Павленка написав і колишній радник Офісу президента Олексій Арестович.
Вчера умер один из самых ярких звезд театра "Черный квадрат" Андрей Павленко. С первого дня войны ушел добровольцем.
Был ранен, трижды контужен, долго лечился, здоровье не выдержало. Осталось четверо детей. А еще он был крестным моей старшей дочки.
Столько лет плечом к плечу на одной сцене, а "ЧК" - больше, чем семья. Как будто вырвали кусок из жизни.
Нагадаємо, на днях після тяжкого поранення на фронті помер актор Василь Кухарський.
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