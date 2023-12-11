На фронті загинув відомий український актор Андрій Павленко, який став на захист України. Про це повідомила його дружина, акторка Дарія Орєхова.

Війна нікого не шкодує...війна забирає наших рідних і коханих! Війна забрала Андрій Павленко День прощання з Андрієм повідомлю згодом!

Павленко відомий за ролями у фільмах "Повернення Мухтара", "Ментівські війни. Одеса", "Пристрасті по Чапаю", "1941", "Дев'ять життів Нестора Махна", "Жіночий лікар", "Лист очікування", "Перевертень у погонах", "Сашка" та інших.

Про смерть Андрія Павленка написав і колишній радник Офісу президента Олексій Арестович.

Вчера умер один из самых ярких звезд театра "Черный квадрат" Андрей Павленко. С первого дня войны ушел добровольцем. Был ранен, трижды контужен, долго лечился, здоровье не выдержало. Осталось четверо детей. А еще он был крестным моей старшей дочки. Столько лет плечом к плечу на одной сцене, а "ЧК" - больше, чем семья. Как будто вырвали кусок из жизни.

Нагадаємо, на днях після тяжкого поранення на фронті помер актор Василь Кухарський.