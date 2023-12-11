Сейм Польщі на засіданні 11 грудня проголосував за кандидатуру Дональда Туска в якості прем'єр-міністр Республіки. Про це повідомляє PAP.

Його підтримала коаліція партій, яка має більшість голосів у нижній палаті парламенту: "за" проголосували 248 депутатів, проти - 201, ніхто не утримався.

Дональд Туск має запропонувати склад уряду, а потім його кандидатуру має затвердити президент Польщі Анджей Дуда, який приведе нового прем'єра до присяги. До цього моменту Матеуш Моравецький виконуватиме обов’язки прем'єр-міністра.

У понеділок, 11 грудня, у Сеймі Польщі відбулося голосування щодо обрання прем'єр-міністром Матеуша Моравецького, який обіймав цю посаду з 2017 року. 266 депутатів проголосували проти, Сейм виніс йому вотум недовіри.

Правляча партія "Право і справедливість", до якої входить Моравецький, за підсумками парламентських виборів втратила більшість у парламенті.

Дональд Туск обіймав посаду прем'єр-міністра Польщі з 2007 до 2014 року. Потім до 2019 року він був головою Євроради. Туск очолює опозиційну партію "Громадянська платформа", яка після парламентських виборів об'єдналася у коаліцію з "Новими лівими" та "Третім шляхом".