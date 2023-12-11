"Вже не відпускаємо людей": Арахамія заявив про бажання багатьох депутатів скласти мандат [ Редагувати ]
Кількість народних депутатів, які бажають достроково скласти свої мандати та залишити Верховну Раду, доволі велика. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає "Інтерфакс-Україна".
Насправді кількість людей, які хочуть піти з парламенту, набагато більша. Ми вже не відпускаємо людей... Ми говоримо, що просто не будемо за це голосувати, тому що люди мають досидіти до кінця (нинішньої каденції Верховної Ради - ред.) і ухвалювати необхідні для держави закони.
Арахамія зазначив, що через нові виклики необхідно оптимізувати роботу парламенту і знизити мінімальну кількість народних депутатів у групах
Щоб зберегти ці групи, щоб парламент, умовно, до нового скликання пропрацював приблизно в тому самому структурному режимі, якому він почав працювати.
За даними на 11 грудня 2023 року, у Верховній Раді нараховується 400 народних депутатів (має бути 450 - ред.).
Народні депутати, серед яких і Арахамія, підготували законопроект №10324 про внесення змін до регламенту Верховної Ради щодо кількісного складу депутатських фракцій (груп), який передбачає скорочення мінімального кількісного складу депутатських груп і фракцій на час дії воєнного стану.
Законопроект пропонує знизити мінімальну кількість депутатської фракції (групи) під час воєнного стану та впродовж 90 днів після його скасування або призупинення до 14 осіб.
Станом на 11 грудня у Раді фракція "Голос" нараховує 20 депутатів. У депутатських групах "Відновлення України" і "За майбутнє" 16 і 17 членів відповідно.
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