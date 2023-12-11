Колишній президент України Леонід Кучма попередив, що США "втратять обличчя перед усім світом", якщо відмовляться від Києва, і заявив, що помилки Заходу сприяли російському вторгненню в Україну. Про це Кучма заявив в інтерв'ю британському виданню The Guardian.

Він назвав путіна кадровим співробітником КДБ.

Це його професія, з усіма наслідками, що випливають... Люди кажуть, що його одержимість Україною - це свого роду манія чи психічний розлад. Можливо це правда... Я був упевнений, що путін здатний на вторгнення, але не був упевнений, чи вирішить він вторгнутися.

Метою путіна було не лише захопити землю, а й зруйнувати "концепцію" самої України як "конкурентну альтернативу росії", заявив Кучма.

Доказом цього є жахливі людські втрати та репутаційні жертви, на які заради цього готовий піти путін.

За словами Кучми, перші ознаки ревізіоністських амбіцій Москви з'явилися у 2003 році. Тоді путін, новий президент росії, заявив права на невеликий острів Тузла в Чорному морі, між Кримом і материковою частиною росії.

Тоді путін відступив, однак дав "чіткі сигнали" про намір розширити кордони росії силою, коли у 2008 році направив війська до сусідньої Грузії. Весною 2014 року він продовжив це, окупувавши Крим.

Було дуже неприємно, що світ не відреагував. Було тихо. Путін розумів, що може зробити будь-що, тому що не було принципової відповіді.

За словами Кучми, він уважно стежить за голосуванням у Конгресі щодо пакету допомоги Україні на суму $61 млрд.

Ми маємо сподіватися, що Байден зможе провести закон. США втратили Афганістан, поразка України означає, що США втратять обличчя перед усім світом.

Колишній президент заявив, що не вірить у те, що путін погодиться на мирні переговори. Він уже заявив, що чотири українські області на півдні та сході "належать" росії, хоча лише частково перебувають під контролем Москви.

путін не може підписати документ, у якому йдеться про те, що він не отримав того, що хотів [в Україні]. Йому доведеться пояснити це російському народові. Він лідер росії.

Минулого місяця 85-річний Кучма опублікував оновлене видання книги "Україна - не Росія", яку він написав у 2003 році. Початкове видання було адресоване росіянам та українцям. Тоді він писв, що російські політики вважають його країну "неподільною частиною росії", а українців - "сільськими родичами" з химерною "етнографічною" культурою.

На запитання, чому Україна чинила опір росії у лютому 2022 року, на подив Кремля, Кучма відповів:

Бо росіяни - це не українці. Вони мають інший менталітет. Російський спосіб мислення походить від монголів, які правили ранньою Москвою. Україна, навпаки, виникла з Київської Русі, православного князівства дев'ятого століття, на спадщину якого путін зараз претендує.

Нагадаємо, мирні переговори між Україною та росією відбувалися у лютому-березні 2022 року, але з квітня, коли російську армію відкинули від Києва, їх заморозили.

У жовтні того ж року президент Зеленський підписав указ, який унеможливлює подальші переговори з країною-агресором, доки її президентом є володимир путін.

Зеленський неодноразово заявляв, що почне мирні переговори з рф лише після відходу російських військ з усіх окупованих територій та відновленням українського суверенітету в міжнародно визнаних кордонах 1991 року, тобто в Криму та на Донбасі.

Нагадаємо, у Держдепартаменті США вважають, що володимир путін не погодиться на мирні переговори з Україною, доки не дізнається результатів виборів президента США у листопаді 2024 року.