Президент України Володимир Зеленський у США зустрівся з главою Пентагону Ллойдом Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном. Про це глава держави повідомив у соцмережах.

"Візит до США розпочав із зустрічі з міністром оборони Ллойдом Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном у Національному університеті оборони США.



Обговорили виклики для глобальної безпеки, розвиток подій на фронті та подальшу українсько-американську співпрацю у сфері оборони.



Я вдячний США за виконання наших домовленостей, особливо щодо посилення протиповітряної оборони, а також міністру Остіну та генералу Брауну за їхнє особисте лідерство", - написав Зеленський.

Про підсумки зустрічі не повідомляється. Судячи з фото, на зустрічі був керівник Офісу президента Андрій Єрмак і посол України в США Оксана Маркарова.

Нагадаємо, координатор Ради національної безпеки США при Білому домі Джон Кірбі висловив припущення, що Сполучені Штати Америки можуть оголосити про наступний пакет військової допомоги для України до кінця грудня.