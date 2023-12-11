На парламентських виборах у Польщі, які відбулися 15 жовтня, правляча в Польщі партія "Право і справедливість" на чолі з Ярославом Качинським перемогла, набравши 35,38% голосів.

Друге місце посіла опозиційна "Громадянська платформа" на чолі з екс-прем'єром Дональдом Туском, яка набрала 30,7%, третє - правоцентристська партія "Третій шлях" (14,4%), четверте - "Нові ліві" (8,61%).

Також 5-відсотковий бар'єр проходження до Сейму подолала праворадикальна партія "Конфедерація" (7,16%).

З 460 мандатів у Сеймі партії отримали:

"Право та справедливість" - 194 мандати;

"Громадянська коаліція" - 157;

"Третій шлях" - 65;

"Ліві" - 26;

"Конфедерація" - 18.

Дональд Туск став прем'єр-міністром Польщі

Лідер "Громадянської коаліції", 66-річний Дональд Туск, дізнавшись попередні підсумки голосування, заявив у передвиборчому штабі об'єднання, що ще жодного разу так не радів другому місцю - ані як політик, ані як спортсмен (Туск відомий любов'ю до бігу та футболу).

Сейм Польщі на засіданні 11 грудня проголосував за кандидатуру Дональда Туска в якості прем'єр-міністра Республіки. Його підтримала коаліція партій, яка має більшість голосів у нижній палаті парламенту: "за" проголосували 248 депутатів, проти - 201, ніхто не утримався.

Тепер Дональд Туск має запропонувати склад уряду, а потім його кандидатуру має затвердити президент Польщі Анджей Дуда, який 13 грудня приведе нового прем'єра до присяги. До цього моменту Матеуш Моравецький виконуватиме обов’язки прем'єр-міністра.

Чим відомий Дональд Туск

У 1991 році Дональд Туск вперше став депутатом польського парламенту від партії "Ліберально-демократичний конгрес", пізніше кілька разів переобирався від інших партій.

У 2001 році заснував "Громадянську платформу". У 2007-го, після перемоги партії на виборах, обійняв посаду прем'єр-міністра.

У 2011 році став першим у новітній історії країни прем'єром, переобраним на другий термін. У вересні 2014 року Туск подав у відставку, щоб обійняти посаду голови Європейської ради. У березні 2017 року був переобраний на цю посаду.

У листопаді 2019 року обраний президентом Європейської народної партії, на партійному конгресі за це проголосували 93% делегатів. Подав у відставку 1 червня 2022 року, його змінив на посаді Манфред Вебер.

У 2021 році Туск знову очолив "Громадянську платформу".

Дональд Туск захоплюється футболом, був капітаном збірної канцелярії сенату Польщі. Захоплюється фотографією, володіє англійською, німецькою та російською мовами.

Автор понад двохсот друкованих праць, переважно історичного та краєзнавчого плану, у тому числі книг "Був собі Гданськ", "Гданськ-1945" та "Старий Сопот".

Відомий пристрастю до тютюну. У 2003 році був другим на конкурсі "Табачене" на вибір кращого нюхальника тютюну, що відбувся в Поморському воєводстві Польщі.

Дональд Туск одружений на Малгожаті Туск, що розділяє його захоплення історією. Має сина Міхала (1982 р. н.) і дочку Катажину (1987 р.н.).

Чого чекати полякам

Усі вісім років, які "Право і справедливість" перебуває при владі, опозиція та Європейський союз критикували партію. Наприклад, за зміну системи регулювання державного телебачення, судову реформу та запровадження у 2021 році фактичної заборони абортів.

Під час передвиборної кампанії Дональд Туск обіцяв "за 24 години" поновити незалежність державного мовника TVP. Однак, щоб зробити це, Туску потрібно буде знайти законний спосіб звільнити голову TVP, оминаючи процедуру схвалення Національною радою ЗМІ (у ньому домінують представники ПіС).

Для зміни складу ради необхідно ухвалити окремий закон, який спочатку має схвалити парламент, а потім підписати президент. Без згоди Дуди неможливо буде скасувати судову реформу.

Зі зміною законодавства про аборти також будуть складнощі не лише через позицію глави держави, а й через розбіжність у поглядах членів коаліції.

Туск обіцяв, що "Громадянська платформа" ухвалить законопроект, який дозволяє полькам робити аборти на термін до 12 тижнів без обмежень. Водночас "Третій шлях" виступає за проведення референдуму щодо абортів.

"Громадянська платформа" з партнерами внесли поправки до законопроекту про заморожування тарифів на енергоносії для домашніх господарств та "вразливих споживачів". Також запроваджуються зміни щодо вітряної енергетики, які значно розширюють її використання.

Також намітилося протистояння Дональда Туска з Центробанком Польщі. Майбутній прем'єр вимагає відставки глави регулятора Адама Глапінського, давнього друга Ярослава Качинського. Глапіньський є затятим критиком євро, тож його відставку напевно вітатимуть у Брюсселі.

Чого від Туска чекати українцям

Коаліція під керівництвом Туска навряд чи відмовиться від важливих зовнішньополітичних установок попереднього уряду. Насамперед це стосується військової та політичної підтримки України.

Як свідчать результати опитування, проведеного компанією IPSOS для незалежного видання OKO.press та радіостанції TOK.FM, за подальшу активну підтримку України виступають 74% мешканців Польщі.

При цьому найбільша кількість прихильників - серед електорату "Громадянської коаліції" Дональда Туска - 88% опитаних (з них 66% - рішуче). Ніхто з потенційних партнерів "Громадянської коаліції" не виступає проти військової допомоги Києву.

Опозиція, що перемогла, заявляє про свій намір покращити відносини з Європейським Союзом, які зіпсувалися за той час, поки країною керувала "Право і справедливість". Тому поки Брюссель та впливові держави ЄС налаштовані підтримувати Україну, новий уряд Польщі навряд чи займатиме іншу позицію.

Дональд Туск уже заявляв, що розглядає підтримку України як інвестицію, яка дозволить Польщі приєднатися до відновлення країни після закінчення війни.

На те, що Туск не хоче надавати допомогу Україні як акт благодійності, можливо впливає позиція польського суспільства. Згідно з тим самим опитуванням IPSOS, 42% поляків виступили проти продовження соціальної підтримки українських біженців після 1 січня 2024 року.

Після того, як уряд прем'єра Моравецького запровадив у вересні ембарго на ввезення українського зерна, Туск оголосив про план "стабілізації" польсько-українських відносин.

Роз'яснюючи свій план, Туск наголосив, що в майбутньому має намір вживати таких заходів, щоб підтримка України з боку Варшави приносила Польщі вигоду, зокрема завдяки залученню європейських коштів на різні інфраструктурні проекти (наприклад, для організації транзиту зерна).

Також Туск зазначив, що та підтримка, яку країна зараз надає Україні, має обернутися для Польщі вигідними контрактами під час повоєнного облаштування країни-сусідки.

Позиція Польщі щодо імпорту українського зерна з новим урядом на чолі з Туском навряд чи зміниться. Насамперед через те, що партнером "Громадянської коаліції" на цих виборах виступав лівий протестний рух аграріїв"АгроУнія".

За останній рік він став провідною силою протестів проти ввезення української сільгосппродукції, організованих польськими фермерами. Лідери "АгроУнії" здобули місця у передвиборчих списках коаліції, а лідер об'єднання Михайло Колодзейчак здобув перемогу у своєму передвиборчому окрузі і має стати одним із членів фракції "Громадянської коаліції" у майбутньому Cеймі.

Чи розблокує Туск польсько-український кордон

Промовистим індикатором того, яку позицію уряд Туска обере щодо до України, стане розвиток ситуації на кордоні. Польські перевізники вже понад місяць блокують українські вантажівки в пунктах пропуску, протестуючи проти лібералізації транспортних перевезень між Україною і ЄС.

Після тривалих переговорів поляки 11 грудня розблокували перший великий пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ". Однак уже ввчечері рух вантажного транспорту знову припинився. У соцмережах з'явилося відео, на якому українські водії розповідають, що посеред траси стоїть польська фура, яка, за твердженням поляків, "зламалася".

У вівторок, 12 грудня, блокаду мають зняти з пункту пропуску Рава-Руська і всіх наступних.

13 грудня президент Польщі Анджей Дуда приведе нового прем'єра Дональда Туска до присяги.