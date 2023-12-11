Україна отримає від Міжнародного валютного фонду транш у розмірі $900 млн. 11 грудня Виконавча рада МВФ завершила другий перегляд програми в рамках Механізму розширеного фінансування для України (EFF). Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Виконавча рада МВФ відзначила "досягнення української сторони у виконанні програми EFF, а також відданість порядку денному реформ в умовах воєнного стану".

Усі кількісні критерії ефективності програми на кінець червня, індикативні цільові показники на кінець вересня було виконано. Зокрема, Україна виконала умови, які включають законодавчі ініціативи щодо вдосконалення Бюджетного кодексу, посилення податкової політики, антикорупційні заходи тощо.

Міністр фінансів України Сергій Марченко зазначив:

Україна виконала всі необхідні умови для продовження програми та отримання подальшого фінансування від Фонду в розмірі близько 900 млн доларів США. Окрім фінансової допомоги та сприяння у мобілізації фінансових ресурсів від інших донорів, результатом програми є впровадження важливих політик для посилення конкурентоспроможності економіки України. Після другого перегляду ми продовжуємо працювати над імплементацією спільно визначених реформ для забезпечення фінансової стабільності, довгострокового зростання, зміцнення державного управління та повноцінної євроінтеграції України.

Заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован так прокоментував надання Україні чергового траншу:

Як я і казав: гроші будуть. Рада директорів сьогодні затвердила другий перегляд програми розширеного кредитування, який також уможливлює перерахування Українському уряду третього траншу в розмірі близько до 900 млн дол. Тепер будемо працювати над підготовкою до третього перегляду навесні. Не перемикайтесь - цей тиждень дуже важливий для нас і нашого майбутнього.

Програма EFF передбачає впровадження низки політик, насамперед в сферах боротьби і запобігання корупції, верховенства права, монетарної та фіскальної політики, фінансового сектору, а також в бюджетній, податковій, митній, енергетичній сферах.

Нагадаємо, у березні 2023 року МВФ затвердив нову чотирирічну програму кредитування України на суму $15,6 млрд. На початку квітня Київ отримав перший транш розміром $2,7 млрд. Другий транш на $900 млн Україна отримала на початку липня.