Влада Ірландії обговорює скорочення розмірів щотижневої допомоги для українських біженців з 220 євро до 38,8 євро - більше ніж у п'ять разів. Також планується скоротити термін державного розміщення біженців до 90 днів. Про це повідомляє ірландська газета Irish Examiner з посиланням на джерела.

Ініціативи щодо скорочення заходів підтримки можуть бути схвалені Кабінетом міністрів 12 грудня. Будь-які зміни матеріальної допомоги стосуватимуться лише біженців, які щойно прибули до Ірландії. Ініціативи передбачають поправки до чинного законодавства країни, тому очікується, що зміни набудуть чинності не раніше 2024 року.

Згідно зі статистикою Європейської комісії, у 2023 році кількість біженців з України, які знайшли притулок в Ірландії, вдесятеро перевищила середні показники порівняно з іншими європейськими країнами. У середині листопада прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар заявив про необхідність "уповільнити потік" біженців до країни.

Наразі влада Ірландії надала житло 100 тис. осіб, у тому числі 74 тис. біженців з України та 26 тис. з інших країн. За деякими даними, у республіці перебувають ще понад 20 тис. українців, які не забезпечені житлом.

Влада запевнила, що прохачі притулку, яким ніде зупинитися, як і раніше, мають можливість помитися гарячою водою, отримати намети та спальні мішки.

За словами виконавчого директора Ірландської ради у справах біженців Ніка Хендерсона, біженці "стануть мішенню, якщо спатимуть на вулицях". З урахуванням такого ризику "зараз як ніколи важливо, перш за все в інтересах безпеки" забезпечити їх житлом, зазначив він.

23 листопада чоловік у віці близько 50 років, який приїхав до Ірландії майже 20 років тому і має громадянство республіки, скоїв напад з ножем на трьох дітей та жінку поряд з католицькою школою в Дубліні. Одразу після цього в соцмережах почала ширитися інформація про те, що злочинцем був алжирський мігрант або прохач притулку, а в центрі Дубліна почали збиратися незадоволені імміграційною політикою ультраправі активісти.

Протести стрімко переросли у заворушення, внаслідок яких радикали пошкодили кілька міських автобусів та поліцейських машин, громили та грабували магазини та ресторани. За оцінками влади, у заворушеннях взяли участь майже 500 осіб, 34 були затримані поліцією. Завдані збитки оцінюються в десятки мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Британія різко обмежить приплив легальних іммігрантів.