Про українські потреби, зокрема, в американському арсеналі можуть розповісти українські захисники. Прикордонник Олексій Парасочка - на повномасштабній війні з першого дня. Він тримав кордон на Волинському та Житомирському напрямках.

Згодом воював на Донеччині, Луганщині та Харківщині.

Каже, коли в перші години російського вторгнення на сімейні нараді думали, що робити, рішення Олексія йти на фронт добровольцем підтримав шестирічний син. Нині малому вісім, і він пишається татом. З прикордонником, під час ротації, зустрівся Євген Соломін.

Син, тоді йому було 6 років, підходить і говорить: тату, ти ж розумієш, що треба воювати?! Та, добре, синку! Сіли та й поїхали.

Олексій згадує, як у родинному колі обговорювали початок повномасштабної війни.

Олексій Парасочка, військовослужбовець Державної прикордонної служби України:

Мені брат ранком подзвонив з Харкова, каже: на обїзній уже російські танки. Каже: все почалася війна.

Далі зібрав речі й пішов у військкомат - черга була кілометрова. Чекати не став. Рушив до прикордонної застави, де служив раніше і за пів години вже став у стрій. Зведений загін відправився на Волинь. Була загроза прориву ворога з боку Білорусі.

Олексій Парасочка, військовослужбовець Державної прикордонної служби України:

Танки там стояли заведені, стояв гул машин. І наша задача була попередити збруйників та артилеристів. Там було наше мінне поле, ми знали, як ходити. Так боялися білоруси нашого квадрокоптера, пригадую, як старі прапорщики бігли стометрівку за 5 секунд до телефона, щоб повідомити, що наші квадрокоптери піднялись.

Окупанти так і не наважилися наступати. А зведений загін невдовзі приступив до навчань та злагодження. Згодом поїхали на Житомирщину, звідти на Лиман.

Тут війною дихало все. "Руській мір" знищив та випалив усе живе. Росіяни звідси так втікали, що забули частину своїх військових. Але небезпека чатувала скрізь.

Олексій Парасочка, військовослужбовець Державної прикордонної служби України:

Заміновано все, що можна замінувати. Крок вправо зробив, дивишся, а там міна стоїть. Двісті метрів одійшов, думаєш там чисто. Тільки туди, а там розтяжка. Там десь проволока, там гачок висить. Досить тяжко.

Першотравневе, Борова, адмінкордон Харківської та Луганської областей… Цей район окупанти могли обстрілювати безперервно. Найдовший обстріл тривав 16 годин.

Олексій Парасочка, військовослужбовець Державної прикордонної служби України:

По нас за місяць було випущено півтори тисячі снарядів. А знаєте, скільки попадань було?! Одне! Кругом місячний ландшафт, дерев немає, деякі коріння вверх ростуть. Єдине, чим пристрілялися - касетами. Касетними снарядами нас крили 5 разів на день.

Наші ДРГ не давали спокою окупантам. Якось знайшли цілий склад російських мінометів та снарядів.

Найшли склад з боєприпасами. Ось такі от штуки. Снаряд валяється. І "Гради" є!

Далі був фронт на Донецькому напрямку, утримання позицій неподалік Бахмута. Олексій каже: здавалося, ту руїну, яку лишають по собі росіяни, відбудовувати нереально. Але ж ні, українці навіть під кулями та ракетами, повертають деокуповані села до життя.

Олексій Парасочка, військовослужбовець Державної прикордонної служби України: