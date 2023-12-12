Чергова партія гуманітарної допомоги від міжнародних партнерів. Міністерство охорони здоров'я отримало партію "швидких" зі Швейцарії. Ці машини рятуватимуть хворих і поранених у глибинці, зокрема, у прифронтових містах і селах.

Ці карети "швидкої" здатні вибратися навіть із глибоких ям, долати болота!

Андрій, водій машини швидкої допомоги:

Їде вона добре, по снігу пробували - їде. Будемо користуватися, будемо робить.

А головне - таких машин завжди не вистачає там, де майже нема доріг чи постійні обстріли.

Гліб Остапович, начальник структурного підрозділу Ізмаїльської станції екстреної медичної допомоги:

Вони дуже потрібні. Є місця, де просто наш звичайний санітарний транспорт не може проїхати. А такі повноприводні автомобілі дозволять нам транспортувати під час негоди вагітних жінок.

Кожну машину укомплектовано необхідним медобладнанням.

Гліб Остапович, начальник структурного підрозділу Ізмаїльської станції екстренної медичної допомоги:

Цей автомобіль оснащений ношами, автоматичним дефібрилятором, відсмоктувачем, тут є два кисневих балони.

Два позашляховики й п'ять реанімобілів Міністерству охорони здоров'я передала Швейцарська агенція розвитку та співробітництва.

Фелікс Бауманн, Посол Швейцарії в Україні та Республіці Молдова:

Передача семи карет швидкої допомоги - це лише невеликий приклад того, що ми робимо для підтримки України. Дякую вам за те, що рятуєте людей і працюєте у важких умовах.

Автомобілі швидкої допомоги отримають медичні заклади Чернігівської, Запорізької, Миколаївської, Одеської областей. Вже сьогодні одна з машин поїде до прифронтового міста Вовчанськ на Харківщині, яке російські окупанти обстрілюють щодня!

Андрій, водій машини швидкої допомоги:

Постійно. Ми ж не знаємо, коли це все буде, ми вже чуємо, як воно є. Прилітає.

Марія Карчевич, заступниця міністра охорони здоров'я України з питань цифрового розвитку:

Коли ми говоримо про автомобілі швидкої допомоги, то ми розуміємо, що частина з автомобілів на сьогодні або пошкоджена, або зруйнована, або викрадена, зокрема окупантом. Якщо говорити про цифри, то це п'ятисот автомобілів швидкої допомоги загалом, які вже непридатні для використання. Відповідно ми розуміємо, що поповнюючи автопарк, в тому числі й гуманітарною допомогою, ми даємо можливість медичним працівникам виїжджати на порятунок.

Цьогоріч Швейцарія вже передала Україні двадцять п'ять автомобілів "швидкої". Представники цієї держави обіцяють - їхня гуманітарна місія в Україні триватиме й надалі!