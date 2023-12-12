Змінив штатив і камеру на бронежилет з автоматом. Телевізійник із Чернівців пішов до військомату одразу як росія пішла великою війною на Україну. Не маючи військового досвіду, Максим Шварцман хотів боронити рідну Херсонщину, але доля закинула його на східний фронт.

Про фронтову реальність рідним захисник не розповідав. Він будь-що прагнув вигнати окупантів з України. Історію героя знає моя колега Анастасія Іванова.

Анатолій показує фотографії, що зробив на похованні свого колеги - оператора Максима Шварцмана.

Знав би він, що його похорон буду фоткати я, його напарник, на його ж фотоапарат... І тепер я з цим фотоапаратом ходжу і працюю.

На чернівецькому телебаченні Максим пропрацював 10 років

Анатолій Никифоряк, колега Максима:

Це просто була ходяча енциклопедія. Він знав все, особливо його дуже цікавила тема кінофільмів, документальних фільмів, режисура. Він дуже класно бачив кадр.

Дружина Марина згадує, як боліло Максимові за рідне містечко на Херсонщині, до якого російські солдати вдерлися 24 лютого.

Марина Шварцман, дружина Максима:

В перший день окупували його рідне містечко, через Каланчак зайшли зразу туди російські військові. Тому що це зразу з Кримом, це адмінмежа була.

Марина вторгнення путінських солдатів боялася ще з 2014. Коли росіяни анексували Крим, родина Шварцман перебувала на батьківщині Максима.

Марина Шварцман, дружина Максима:

І коли на початку 2014 ми якраз там були, то я завжди зранку прокидалася і дивилась, чи нема танків під вікном, мені було страшно трошки.

Проте страшні очікування справдилися за 8 років.

Марина Шварцман, дружина Максима:

Ми прокинулися о 6 ранку, я прокинулася, подивилась на телефон - там вибухи, там вибухи. Розбудила його і кажу: почалася війна.

Чоловік, розповідає Марина, відніс на роботу техніку та попрямував до військкомату - вступив до територіальної оборони.

Потім боронив країну на Харківщині та Донеччині під Бахмутом.

Марина Шварцман, дружина Максима:

Я дуже хотіла, щоб десь він був в безпечнішому місці. Він сказав, що він вважає таку позицію неприйнятною, і більше ми до цієї теми не повертались.

Про війну Максим рідним не розповідав. Вважав, що Марина має берегти нерви та дбати про дітей - доньку та сина.

Та влітку 2023 Максим з чергового бойового завдання не повернувся.

Марина Шварцман, дружина Максима:

Зайшли на позиції російські, а ці обстріляли їх. Хтось сказав, що він танк бачив впритул. Він ішов першим, бо добре орієнтувався в місцевості.

Марина розповідає, що діти дуже сумують за татом.

Марина Шварцман, дружина Максима:

Адам, буває, нема-нема, а потім він іде і каже: я хочу до тата, я хочу його обняти. Я кажу, що твій тато тут, а він: але ж я хочу його обняти, коли я піду до татка?

Анатолій Никифоряк, колега Максима: