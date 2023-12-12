У Харкові відкрили школу «Добробату», тобто будівельного добровольчого батальйону. Його волонтери відновлюють житло, пошкоджене після обстрілів російської армії. Тепер запрошують усіх охочих здобути будівельну спеціальність. І приєднатися до відновлення нашої країни.

А все через брак кваліфікованих кадрів. Тільки на прифронтовій території до лав "Добробату" стали понад 40 тисяч волонтерів. І саме професійних будівельників серед них - катма. Усіх охочих вчитимуть ставити вікна, штукатурити, класти плитку й робити покрівлю. Світлана Шекера розкаже детальніше про навчання.

Пан Сергій прийшов до школи, тільки-но дізнався, що тут можна отримати нову професію. Чоловік каже, після обстрілів рідних Дергачів залишився без усього.

Сергій Суслик, учень школи добровольчого будівельного батальйону "Добробат":

Мы с соседом в погребе 2 недели жили. И всё. "Град" прилетел, полдома нету. Разбомбили, вышел с паспортом и с вещами у спортивной сумке. И пешком пошел. Дошел до блокпоста, военные посадили в джип и отвезли в Харьков.

Тепер чоловік починає жити з нуля. От тільки на роботу його ніхто не бере.

Сергій Суслик учень школи "Добробату":

Переселенец, сидишь без работы, звонишь, приходишь, возраст спросили, вы не нужны нам. Не подходите. Был водителем, теперь надо учиться. Может что-то и получится. Желание есть. А почему бы и нет?

Пан Дмитро - теж переселенець. Виїхав з Луганщини, де був аграрієм. У нього вже є досвід - волонтерив у "Добробаті". Тепер хоче стати в цьому професіоналом.

Дмитро Подрез, учень школи "Добробату":

Спочатку це було попервах - це вікна, в першу чергу закривали вікна, тому що тоді треба було зберегти будівлю, а зараз уже люди просять вікна поміняти, криші поміняти, поставити. Я вмію, але хочеться професіоналізму, більше професіоналізму. Як правильно його це все підлаштувати й зробити ідеально.

За вчителів у школі - професійні будівельники-практики. Бо такій спеціальності, як, приміром, монтажника вікон, не вчать в жодному професійному ліцеї.

Станіслав, викладач школи добровольчого будівельного батальйону "Добробат":

Я не знаю жодного монтажника, який закінчував це, більшість монтажників, 99%, яких я знаю, їх багато, вони всі вчились на власному досвіді, на власних помилках. Я буду розповідати власний досвід, те, що я знаю, те, що я вмію робити руками, те, з чим ми стикались на практиці.

Роман Євглевський, який створив безліч онлайн-уроків з будівництва, зараз на військовій службі. Відпросився з госпіталю, щоб хоча б проконсультувати нову школу.

Роман Євглевський, консультант школи добровольчого будівельного батальйону "Добробат":

Це була моя ідея колись, колись я дуже хотів, щоб в Україні були отакі навчальні заклади, щоб хлопці могли навчатися монтажу вікон, бо я розумію, що монтаж вікон - це здоров'я будинка. Мені зараз телефонують хлопці, питають, запитують в мене, як зробити один вузол, другий вузол. Я залюбки відкликаюсь, коли в мене є час, коли у мене є старлінк, коли я не в окопі.

Перші 10 студентів уже сіли за парти. Навчання триватиме 3 тижні.

Павло Філіпенко, керівник харківського підрозділу школи добровольчого будівельного батальйону "Добробат":

Ми плануємо 9 спеціальностей - це монтажники світлопрозорих конструкцій, вікна, двері. Те, з чого стартує наша школа взагалі - це гіпсокартонники, муляри, муляри-штукатури, фахівці машинних технологій, тобто тинькар стяжки, фасадчики, покрівельники й монтажники підвісних систем, і плиточники.

А ще тут викладатимуть мінну безпеку. Бо працювати доведеться і на деокупованих територіях. Практику студенти проходитимуть на виробництві у великих компаніях. Пізніше подібні школи планують відкрити ще в шести містах - Миколаєві, Херсоні, Запоріжжі, Києві, Чернігові й Сумах.