У стародруках фотографують кожну сторінку так, аби потім можна було їх прочитати в інтернеті.

Місія вберегти культурну спадщину. І один зі способів - перевести її у цифру. Музеї України діджиталізують свої фондові колекції. Це кажуть, звичайно, не замінить оригінальні експонати, але точно стануть доказовою базою у відновленні викрадених чи знищених росіянами національних цінностей. Як оцифровують раритети на Рівненщині? Далі у нашому сюжеті.

Ми знаходимося в музейному фонді. Музейний фонд після повномасштабного вторгнення був розширений.

У Державному історико-культурному заповіднику міста Острог, що на Рівненщині, з початком повномасштабного вторгнення ховали та готували до евакуації найцінніші експонати.

Тут зараз виставлені речі, які були раніше в замку. Колекція іконопису раніше була представлена в Острозькому замку. Це колекція від Острозького іконописця 18 століття. Цей іконописець навчив святих посміхатися.

І фондову колекцію музею почали оцифровувати.

Андрій Брижук, в.о. директора Державного історико-культурного заповідника міста Острог:

Ми почали спочатку відцифровувати, фотографувати банально, і почали зберігати їх в зображеннях, а паралельно з тим ще й почали роботу з тим, щоб її набирати в електронну систему. Спочатку в таблиці вексель, а потім закидаємо в музейну програму.

Першими сканували інвентарні книги. Бо лише у цих рукописах дотепер зберігалася уся інформація про фондову колекцію.

У музеї Острога фонд записаний з 1974 року - це понад три сотні книг! Тепер усі вони мають цифрові копії.

Андрій Брижук, в.о. директора Державного історико-культурного заповідника міста Острог:

78 тисяч експонатів і про них інформація оцифрована. Якщо нам потрібно в росіян, в окупантів знайти наш експонат, то ми не лише за описом можемо це робити, а вже можемо зробити за фотографією.

Світлини завантажили на сайт. І тепер це ще й віртуальний Острозький музей, доступ до якого є з усіх куточків світу.

Ми оцифровували так, що у нас є один бік і зворотня сторона. Він зроблений так, щоб одразу мати й фотографію і короткий опис твору.

Гроші на переведення музею в цифру отримали завдяки грантам від Українського культурного фонду та МЗС Німеччини. Впоралися за рік.

Фотоапарат, штатив, і спеціальне освітлення. Так діджиталізують експонати у найбільшому музеї Рівненщини - обласному краєзнавчому. Оцифровувати фондову колекцію тут розпочали ще до війни. Інвентарні книги теж вже всі електронній формі. Нині переводять в цифру особливо цінні експонати.

У стародруках фотографують кожну сторінку так, аби потім можна було їх прочитати в інтернеті.

Віктор Луц, старший науковий співробітник Рівненського обласного краєзнавчого музею:

Техніка не така на перший би погляд і складна, але вимагає такого, знаєте, прискіпливого підходу. Ми мусимо вирівняти ці поверхні, використовувати різноманітні прилади. Доводиться в наших музеях одній людині робити й атрибуцію, і фотографувати, і фактично все обробляти.

Окрім стародруків діджиталізують колекції поліського одягу та посуду. Тепер інформація про них додана до німецької програми обліку експонатів Museum digital - музейної бази даних для всього світу.

Фонди Рівненського обласного краєзнавчого музею становлять приблизно 150 тисяч експонатів. Цифровізація посприяла і ревізії всіх фондових колекцій.

Ольга Морозова, завідувачка сектору впровадження цифрових технологій Рівненського обласного краєзнавчого музею:

Ми з'ясували, що в нас є там такі дуже раритетні унікальні видання. Цей процес повинен бути мало не головний для того, щоб зберігати наші експонати, пам'ятки, і вводити їх в науковий обіг для того, щоб потім ми могли сказати, що ця річ нам належала.

У цифрі нині працюють більшість музеїв світу. Повномасштабне вторгнення стало поштовхом, аби й Україна діджиталізувала свою спадщину.

Юрій Калітинський, начальник відділу охорони історико-культурної спадщини управління культури й туризму Рівненської ОДА:

Це дасть забезпечення збереження державного музейного фонду, а державний музейний фонд - це наша історія. Те, що доводить, що ми є нація. Ми є європейська нація, і ми повинні це зберігати для майбутніх поколінь.

І хоча цифровізація фондових колекцій не замінить оригінальні експонати, але у майбутньому, переконані музейники, точно стане доказовою базою у відновленні викрадених чи знищених росіянами національних цінностей.