"Реконструкція дитинства". Художня виставка з такою назвою відкрилась у Брюсселі. Усі роботи - про війну в Україні й злочини російської федерації - як то бачать професійні художники та українські діти. Виставка проходить під патронатом Європарламенту. На відкритті побувала і наша знімальна група.

Більше тридцяти митців, понад 60 картин. Виставка "Реконструкція дитинства, українське мистецтво в Європі". Усі про пережитий біль війни та втрати, про пошук самоідентифікації. Про зруйновані домівки та цілі міста. На картинах застигли підірваний міст в Ірпені, злочини в Бучі, знищені, покинуті будинки в Маріуполі. Ці роботи написані вже після початку повномасштабного вторгнення росії. Серед них як малюнки дітей та молоді, так і сучасних іменитих митців.

Піна Пічерно, віцепрезидентка Європарламенту:

Війна щодня залишає невитравний слід у житті дітей. Почати відбудову України ми повинні з відновленням їхнього дитинства. Саме тому ми хотіли надати голос молодому поколінню українців. У їхніх роботах проглядається величезне бажання жити в мирній щасливій країні.

Дехто з художників пережили окупацію та еміграцію. Як-от Михайло Рай. Його картини "V" та "Z" експонували в Мілані, поки він жив у захопленому Херсоні, розповідає організатор виставки Олена Ямпольская. У неї є особиста історія, повʼязана зі знищеним Маріуполем. У лютому 22 року інженерна команда Олени приїхала в місто - зводити новий об'єкт, але врешті частина колег змушені були рятуватися у підвалах маріупольських будинків. Жінка намагалась тримати з ними звʼязок.

Олена Ямпольская, організаторка виставки:

Не було відповіді. Це дуже страшно. І коли вони вийшли звідти й розповідали про відчуття, що вони проходили, що вони чули, що вони відчували, що проходить з їх психікою в цей момент, це дуже... Пустота, страх, боязнь, горе. І коли я побачила цю роботу, яка в нашу виставку була долучена, вона повністю відповідає тому, що відбувається. Це тиша, розруха, це бетонні старі будинки, але все розрушено, все тече.

Материнство у війні, стосунки матері та дитини - одна з провідних тем в експозиції. Одна з таких робіт - картина "Мішень" київської художниці Тетяни Губіної. На ній жіноче, материнське лице під прицілом. Тетяна створила цю картину вже в Бельгії, куди виїхала, тікаючи від війни. Каже, в такий спосіб сама лікує свої душевні рани.

Тетяна Губіна, художниця:

Я не ходжу до психотерапевта, бо психотерапевт плаче разом зі мною, ридає в кінці сеансу. Я відчуваю, що на нас кристально дивитися весь світ, і це правильно, ми відчуваємо себе голими, незахищеними, і нас розглядають з усіх сторін. І я змирилася з цією думкою, і я не боюся бути такою, як я є. Я хочу, щоб на нас дивилися, бо це може статися з кожним.

На дитячих малюнках - багато птахів, що повертаються додому. Автори цих картин - здебільшого вихованці Херсонської художньої школи. З початком окупації цей навчальний заклад евакуювали в Словенію, школа продовжила працювати онлайн і навчає дітлахів не лише з Херсона, а з усієї України та Європи, та навіть Нової Зеландії.

Бруно Нерільник, очільник гуманітарної програми:

Дуже привертають увагу малюнки дітей, вони такі барвисті, сповнені надії. Вони передають сподівання дітей на краще майбутнє. Зараз ситуація дуже складна, небагато людей мають можливість повернутися додому. Ми допомогаємо українськими дітьми, які опинились за кордоном, а також внутрішньо переміщеним. Головне - зберегти їх у безпеці, зберегти їхнє дитинство, їхню надію та бажання повернутися додому.

Уляна Халанська, відвідувачка виставки:

Птахи, яких діти малюють, знаєш, що вони відлітають, їм потрібно було відлетіти, як і нам потрібно було покинути нашу країну під час війни з дітьми, але вони повертаються. І це дає таку надію, знаєш, що реально, ми повернемось.

Частину робіт з цієї виставки вдалося вивезти з України після початку повномасштабного вторгення. Допомогли італійські куратори, які в той час виставляли роботи своїх художників у Києві. З собою в Мілан забрали й українські картини. Виставка "Реконструкція дитинства" стала найбільшою колекцією модерного мистецтва України, представленої за її межами.