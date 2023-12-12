Ні зв'язку, ні інтернета: в роботі "Київстар" масштабний збій [ Редагувати ]
У вівторок, 12 грудня, абоненти "Київстар" повідомляють про масштабний збій в роботі оператора. Люди зазначають, що немає ані зв’язку, ані Інтернету. Офіційний сайт "Київстар" також не працює.
"Суми. Ні домашній ні мобільний інтернет не працює. Сайт також", "Київ Академмістечко, немає зв'язку і інтернет", "Що знов з інтернетом, геть пропав і зв'язку нема", "Що за масштабний збій? Чому не працює зв'язок?", "Бровари - немає, не працює ваш сайт", "У вас зв'язок відпав", - повідомляють абоненти "Київстар".
Нагадаємо, що в результаті збиття російського дрона-камікадзе класу "Шахед" над територією України, виявили цікавий вміст. Окрім технічних елементів, всередині знайшли повербанк і сімкарту.
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