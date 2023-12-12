У вівторок, 12 грудня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" пресофіцер 26 артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков розповів про оперативну ситуацію на своєму напрямку.

Ворог продовжує контратакувати, правда кількість атак була не такою, як у середньому, до 20 за добу, хочу буває і більше як 20. Він постійно намагається, все ж таки, здобути хоч якісь результати. Це Богданівка, Хромівка, Кліщіївка, Андрівка, ідуть важкі бої.

"Він постійно застосовує артилерію, як ствольну, РСЗВ, міномети, намагається атакувати як малими піхотними групами. Але, коли підмерзає земля, все ж таки, вже починає залучати броньовану техніку. Вже намагається нас атакувати кількістю від 2-3 зводів. Також постійно застосовує авіаційну складову - це керовані авіаційні бомби", - додав він.

Також він розповів, чи достатньо зараз у ворога сил, щоб змінити ситуацію на фронті: