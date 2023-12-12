"Якщо техніку ворог жаліє, то людей - ні": пресофіцер розповів про ситуацію на фронті [ Редагувати ]
У вівторок, 12 грудня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" пресофіцер 26 артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков розповів про оперативну ситуацію на своєму напрямку.
Ворог продовжує контратакувати, правда кількість атак була не такою, як у середньому, до 20 за добу, хочу буває і більше як 20. Він постійно намагається, все ж таки, здобути хоч якісь результати. Це Богданівка, Хромівка, Кліщіївка, Андрівка, ідуть важкі бої.
"Він постійно застосовує артилерію, як ствольну, РСЗВ, міномети, намагається атакувати як малими піхотними групами. Але, коли підмерзає земля, все ж таки, вже починає залучати броньовану техніку. Вже намагається нас атакувати кількістю від 2-3 зводів. Також постійно застосовує авіаційну складову - це керовані авіаційні бомби", - додав він.
Також він розповів, чи достатньо зараз у ворога сил, щоб змінити ситуацію на фронті:
Я б сказав, що ні, локальні успіхи звичайно у нього можуть бути, бо він нас бере людською масою. Він кидає і кидає людей, просто не жаліючи їх. Якщо техніку жаліє, то людей - ні. Але, щоб він мав якісь значні успіхи - дуже сумнівно, у нього не вистачає на це сил, і не вистачить найближчим часом.
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