Її життя висіло на волосині. До Дніпра евакуювали поранену жительку селища Донецьке, що за 15 кілометрів від Слов'янська. Жінка отримала кульове поранення і втратила багато крові. Як рятували життя постраждалої й в якому вона зараз стані - розкаже моя колега Олена Мендалюк.

Пані Валентина робить перші кроки після операції. І коли дивишся на неї, важко повірити, що кілька днів тому ця жінка була на межі смерті. Валентина проживає у прифронтовому селищі Донецьке. 28 листопада біля власного подвір'я отримала кульове поранення.

Валентина Чевела, поранена жителька селища Донецьке:

Йдеш і буває чуєш, що десь постріли, і ми стараємось десь сховатися, а то взагалі тиша була, намагаємося не виходити взагалі з дому, а то було тихо, десь далеко, і тут мене просто як полум'ям обійшло і все, ні звуку, нічого. Я встала і пішла далі. Я не знаю, як я йшла.

Вже вдома жінка помітила кров і дірку від кулі у тілі. Чоловік викликав швидку і поранену доправили до Слов'янська. Але місцеві хірурги дістатися кулі не змогли, пацієнтку екстрено відвезли до Дніпра.

Тут проходять стегнова артерія, стегнова вена, стегновий нерв. По стегновій артерії за хвилину приблизно протікає близько 800 мілілітрів крові.

Олег - керівник центру судинної хірургії:

Якщо куля влучає у стегнову артерію, десь 20 відсотків поранених гинуть на місці ураження.

Валентину привезли до лікарні з великою крововтратою - близько 2 літрів. Два дні фахівці намагалися її компенсувати й вгамувати біль. Коли пацієнтку стабілізували, провели операцію за допомогою спеціального рентген-апарата.

Олег, керівник центру судинної хірургії:

Це такий переносний рентген - апарат, який можна розташувати над столом. Лікарі одягають захисні костюми, просвинцьовані, і ми бачимо цю кулю. У Слов'янську хірурги - досвідченні, вони не могли знайти цю кулю, бо в них немає такої апаратури.

Операція тривала близько сорока хвилин - хірурги зробили надріз трохи більше 10 сантиметрів і дістали смертоносне залізяччя. Його, до речі, Валентина хотіла залишити собі на згадку.

Наркоз йде, а я кажу: ви ж кулю нікуди не дівайте, я хочу показати. Він каже: спочатку, дорога, виживи. 2 міліметри до смерті, а вона за кулю. Вони мене піддержували.

Сергій, головний лікар лікарні:

Операція пройшла вдало. Жіночка ходить, посміхається і вже готується до виписки. Це один із тих моментів які приводить до нас війна. Коли прості, цивільні люди страждають від куль, гранат та обстрілів.

Медики Дніпра завзято борються за життя кожного пацієнта, навіть коли шанси мінімальні.