Нічна атака на Україну: у Повітряних силах розповіли про збиті цілі [ Редагувати ]
Уночі з 11 на 12 грудня російські війська здійснили атаку на територію України за допомогою дронів-камікадзе. За інформацією, сили протиповітряної оборони успішно ліквідували 9 ворожих безпілотників. Про це повідомляється в Telegram Повітряних сил ЗСУ.
У ніч на 12 грудня 2023 року російські окупанти знову атакували безпілотниками типу Shahed з окупованого Криму, цього разу з району Балаклави.
Загалом зафіксовано пуски 15 ударних БПЛА типу "Shahed-136/131", дев'ять із яких було знищено у різних областях України підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони.
Крім того, увечері 11 грудня, зенітними ракетними підрозділами повітряного командування "Схід" знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 у Запорізькій та Дніпропетровській областях.
Нагадаємо, росія може повторити ударами крилатими ракетами зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Окупанти тримали паузу понад два місяці і, ймовірно, накопичували ракети.
Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
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