На південь від Бахмута ворог тисне в районі Кліщіївки.

89 бойових зіткнень по всій лінії фронту. росіяни продовжують штурмувати позиції ЗСУ. Найбільше атак ворога в районі Авдіївки. В Генштабі зафіксували там понад 40 спроб штурмів.

Лише за листопад Сили оборони знищили близько одинадцяти тисяч російських загарбників та понад 1100 одиниць військової техніки на східному фронті. Такі цифри навів у своїх соцмережах командувач Сухопутних військ Олександр Тарнавський.

Ворог сконцентрував значні сили у напрямку Куп'янська, Лимана, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки. Тут щодня гаряче на "нулі", а у тилових містах та селах не вщухає канонада. Більше про ситуацію на східному фронті розкажуть мої колеги.

Незмінними залишаються напрямки російських атак на Луганщині - Куп'янськ та Лиман. Тут тривають артдуелі, наші захисники відбивають й піхотні штурми противника. Рашисти намагаються захопити силами штурмових рот населений пункт Синьківка. Втім, зазнають значних втрат у живій силі й повертаються на попередні позиції. У Серебрянському лісі Сили оборони мають успіхи та поповнюють обмінний фонд.

Водночас окупанти все частіше на цій ділянці фронту стали застосовувати авіацію.

Артем Лисогор, голова Луганської ОВА:

Штурмова і тактична авіація ворога вчора була задіяна по всій лінії фронту на Луганщині. Загарбники били й в районі Твердохлібового, що північніше Сватового, і по Макіївці. Не оминули Серебрянський ліс. Не зменшується і добова кількість снарядів, випущених по наших позиціях та селах.

Гаряче й навколо Бахмута. Рашисти тиснуть на Сили оборони на півночі в бік Часів Яру. Та нині на їхньому шляху стало село Богданівка.

Андрій Бабичев, військовослужбовець Збройних сил України:

Вони кинули туди практично все, що у них є. Все використовують - БПЛА, ракети, все, крім важкої техніки. Піхоти в них вистачає. Її дуже багато. На Богданівці - дуже і дуже пекельно.

На південь від Бахмута ворог тисне в районі Кліщіївки. Ворог так продовжує влаштовувати "м'ясні" штурми. Та Сили оборони міцно тримають оборону.

Олександр Сирський, Командувач Сухопутних військ Збройних сил України:

На Сході втрати росіян загиблими приблизно у вісім разів вищі за втрати українських Сил оборони.

Тривають пекельні бої й в районі Авдіївки. Протягом дня окупанти здійснюють кілька десятків спроб штурмів. Дрон наших захисників зафільмував, у яких умовах доводиться тримати оборони біля Первомайського. Вибухи лунають мало не щосекунди. З Авдіївки та навколишніх сіл триває евакуація цивільного населення. Задіяні військові, поліція, рятувальники та волонтери.

Керамік, Донеччина, Очеретинський район. Село Новокалинове. Тут завжди дуже гаряче, пекельно. Сьогодні працюємо під пильним наглядом наших "пташок".

А це вже район Великої Новосілки. Сюди із гуманітарним вантажем приїхав екіпаж поліції "Білий янгол".

Артем Кузнєцов, керівник поліції селища Велика Новосілка:

Приблизно 350 мешканців проживає у Великій Новосілці. Продукти кожен день завозимо.

Разом з тим поліцейські проводять огляд сіл, які Сили оборони звільнили влітку. Загарбники лишили ями та нори, у яких ховалися.

Окупанти ховалися у таких наритих імпровізованих окопах. Тут поряд будинки цивільних. Автомобілі згорілі. Будинки повністю зруйновані.

Андрій Друмов, керівник Волноваського районного відділу поліції:

Ми оглядаємо місця, де може знаходитися мирне населення, яке може повернутися, але на даний час ми нікого не бачимо.

Та Сили оборони України докладають усіх зусиль, щоб вигнати ворога з нашої землі, аби згодом відбудувати це та інші зруйновані міста та села, повернути їх до життя.