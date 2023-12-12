Захід продовжує підтримку України. Про черговий фінансовий пакет допомоги для нашої країни заявили у Швеції. Королівство виділило майже півтора мільярда крон. Гроші підуть на відновлення та підтримку критичної інфраструктури взимку.

Про збільшення допомоги, вже збройної, заявила Німеччина. У разі потреби країна готова збільшити поставки арсеналу. Про це на партійному з'їзді в Берліні заявив канцлер - Олаф Шольц. Що означає ця заява - Тетяна Логунова розкаже.

Попри падіння рейтингів та бюджетні проблеми канцлер Німеччини Олаф Шольц не втрачає бойовий дух. І намагається переконати громадян - усі негаразди тимчасові, уряд впорається. З програмною промовою Шольц виступив на щорічному з'їзді Соціал-демократичної партії - політсили, яка і висунула його на посаду канцлера. Частину виступу присвятив зовнішній політиці. Зокрема, відносинам з Україною. Шольц заявив: Німеччина має бути готова підтримувати Україну і надалі. І посилити допомогу у разі, якщо інші держави її скоротять.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Ні, ця війна, ймовірно, не закінчиться так швидко, як ми всі сподівалися. Ось чому ми повинні бути в змозі продовжувати робити те, що ми робимо сьогодні, цього року, наступного і далі. І в разі потреби, якщо інші ослабнуть, нам, можливо, потрібно буде збільшити свій внесок.

Внесок - це фінансова і військова допомога. Її канцлер пообіцяв надавати Україні й в майбутньому. Щоб чітко продемонструвати росії - ніхто не має права міняти кордони за допомогою сили.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Ми продовжимо підтримувати Україну в її оборонній боротьбі. За допомогою фінансових засобів і поставок зброї. І, звісно, це великий фінансовий виклик також і для нас.

Ще один виклик - прийом та інтеграція українських біженців. В Німеччині знайшли прихисток більше мільйона українців, що тікали від війни. Переважно - жінки, діти, літні люди. Усі отримали тимчасовий захист, доступ до соціальної системи, право на роботу і соціальну допомогу, у разі неможливості працевлаштуватися. Українців Німеччина приймає і досі. Попри те, що федеральні землі перевантажені.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

У жодній іншій країні Європи немає стільки українських біженців, як тут, у Німеччині. І я пишаюся тим, що ми це зробили. Я вдячний громадянам, комунам та німецьким землям за внесок, завдяки якому ми змогли впоратися з таким викликом.

Однопартійців Шольц переконав - вони аплодували промові канцлера стоячи, хвилин п'ять. Підтримали канцлера і партнери по урядовій коаліції. Міністр фінансів та лідер вільних демократів Крістіан Лінднер заявив: попри бюджетну кризу Німеччина не зменшить підтримку України. Бо це - інвестиція в безпеку Європи. Ці слова можуть означати, що військову підтримку Україні, закладену в бюджет наступного року, переглядати не будуть. Для нашої держави, нагадаю, попередньо запланували виділити 8 мільярдів євро.