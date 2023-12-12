У вівторок, 12 грудня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів про те, що буде у разі, якщо людина до 1 січня 2024 року не змінить свій паспорт і залишиться громадянином України.

По-перше, звичайно ж під час масових фільтрацій, які регулярно відбуваються в Мелітополі, її постійно будуть затримувати, відвозити в комендатуру, допитувати Це перше.

"По-друге, якщо вона працює на якомусь підприємстві, то їй будуть платити на 30% менше зарплату, тому що оподаткування для іноземців на 30% більше, ніж для громадян рф, вони себе вважають господарями цих тимчасово окупованих територій", - додав він.

По-третє ворог обіцяє, що він буде робити публічні депортації. Я у це вірю, вони будуть це робити, щоб заялкати наших мешканців.

"По-четверте, вони лякають тим, що з 1 червня ті, хто не отримали паспорти, то вони вже будуть отримувати паспорти громадянства рф на загальних засадах - складати екзамени з історії, російської мови і так далі. Тобто зроблять неможливим знаходження на тимчасово окупованій території. Це вже не говорячи про те, що доступ до медицини точно буде обмежений, точніше його немає, жодних соцвиплат не буде. Тобто вони зроблять так, щоб людина без паспорта не відучувала взагалі себе людиною на тимчасово окупованій території", - підсумував він.