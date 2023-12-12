Частування для захисників. Жителі однієї з громад Кіровоградщини відкрили придорожнє кафе, в якому годують воїнів Донецького напрямку. Страви готують зі своєї городини та м'яса худоби, яку вирощують на власних фермах. Як працює волонтерський заклад харчування - покаже Олена Бринза.

Так на трасі Кіровоградщини волонтери зазивають військових зупинитись та смачно пообідати.

Галина, волонтерка:

Розігріваємо, варимо, борщ готовимо вдома. Пельмені, компот, смаколики, фрукти, чай, кава.

Ці страви в меню волонтерського кафе для наших захисників.

Від такої теплої зустрічі, смачного обіду та смаколиків в дорогу - захисники аж ніяковіють.

Позивний "Балтіка", військовослужбовець Збройних сил України:

Борщ, пельмені, компот, все добре. Коли тебе приймають гарно, це підіймає настрій.

Годують бійців у волонтерському кафе безоплатно, але вони весь час намагаються віддячити за гостинність.

За наші гарні борщі, які варять домогосподарки, вони нам залишають прапори й шеврони, дивіться, яка вже є колекція шевронів, це хлопці залишають на знак вдячності,

Це придорожнє волонтерське кафе відкрилось місяць тому. Ініціатива об'єднала два десятки людей - жителів місцевої громади. Разом вони збирають продукти, готують основні страви вдома, а тут розігрівають та пригощають.

Олег Берсименко, волонтер:

Везуть небайдужі люди, починаючи від фермерів і закінчуючи простими пенсіонерами, небайдужими людьми. Ввезуть все: яблука, смаколики, каву, печиво, мед, капусту для приготування борщу. Це люди з великим серцем, які везуть оце, допомагають Збройним силам України, це люди з великим серцем, я пишаюся цими людьми, низький уклін цим людям.

Віта Боцман, староста села Долинське:

Для військових важливо, щоб вони розуміли, що про них думають і дбають, а нам важливо щоб вони були не голодні й в шапці, як говорять.

А після смачного обіду - захисникам із собою в дорогу ще дають перекус, кулони-обереги та теплі дрібнички. Щоб кожен з воїнів відчував піклування й турботу.