Поки ще є час - варто подбати про своє здоров'я та зробити щеплення від ковіду, наголошують медики.

В Україні сезон застуди. Тільки за останній тиждень більш як 150 тисяч українців захворіли на ГРВІ, грип та ковід. Поступове зростання захворюваності фіксують і на Запоріжжі.

Втім до оголошення епідемії там ще далеко. Медики кажуть: є ще час подбати про свій імунітет та зробити щеплення від коронавірусу. Усі подробиці - далі у наступному сюжеті.

Трирічний Тимофійко прийшов із мамою до педіатра на плановий огляд. Аби переконатися, що вже остаточно одужав. Мама хлопчика Катерина каже: кілька днів тому у сина з'явився нежить та трохи почервоніло горло. Нині симптомів недуги вже немає.

Катерина, жителька Запоріжжя:

Захворіли в п'ятницю, може, в четвер, і вилікувались. Сьогодні треба нам отримати довідку, що вже здорові, бо ходимо до приватного садочка, щоб діток не заражати, потрібна довідка.

Медики цієї амбулаторії кажуть, хоча натовпу у коридорах немає, кількість маленьких пацієнтів із сезонними захворюваннями - зростає. Найчастіше діти хворіють на ГРВІ, але виявляють і ковід.

Віта Лук'янченко, завідувачка амбулаторії:

Протікають з високою лихоманкою, протікають по типу гострого ларинготрахеїту, гострого обструктивного бронхіту. Також є випадки серед діточок ковіду. У нас за листопад зареєстровано 11 випадків.

Хворіють на сезонні недуги й дорослі. До терапевтів цього медцентру минулого місяця звернулися понад дві тисячі осіб. У 120 з них підтвердився коронавірус.

Валерія Тищенко, сімейна лікарка:

Також, як і ГРВІ, висока температура, понад 38 градусів, біль в горлі, кашель, вологий, сухий, слабкість, також бувають диспептичні розлади. Впливає, звичайно, стрес, це ослаблює імунітет, і пацієнти частіше хворіють.

Рівень захворюваності на сезонні недуги відстежують фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб. Кажуть, наразі мають дані лише з неокупованої частини області. За тиждень виявили понад дві з половиною тисячі недужих. Грипу на Запоріжжі наразі не виявлено. Натомість є ГРВІ та циркулює коронавірус штаму “Омікрон”.

Олександр Мащак, заступник гендиректора Запорізького обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України:

Він, скажемо, більш м'який, менша кількість ускладнень. Але я повторюсь: для осіб похилого віку, для осіб, які мають інші причини підвищеного клінічного ризику, він таки створює небезпеку.

Тож поки ще є час - варто подбати про своє здоров'я та зробити щеплення від ковіду, наголошують медики. На Запоріжжі зараз діють 35 пунктів вакцинації. Один із таких працює й у цьому центрі первинної медико-санітарної допомоги. Лікарі запевняють, препарату вистачить на всіх.

Світлана Шкалікова, директорка центру первинної допомоги:

У нас є вакцина в наявності, приходьте, вакцинуйтесь. Тому що вакцинація - це найкращий захист від перебігу тяжкого захворювання. Вакцинацію від коронавірусної хвороби рекомендовано робити всім - первинний комплекс, і потім робити бустерну дозу та ревакцинацію.

Охочим щепитися від грипу слід приходити зі своєю вакциною. Також перед вакцинацією необхідно проконсультуватися із лікарем.