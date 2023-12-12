Волинські медики отримали цінний вантаж з Америки. Це високоякісні VAC-системи. Вони сприяють швидкому загоєнню отриманих внаслідок поранень ран. VAC-системи вже встановлюють пацієнтам-військовим. Як вони працюють? І чому загоюють рани швидше? Докладніше у наступному сюжеті.

Олегу пощастило вижити після обстрілу. Важкопоранений, чоловік мало не втратив руку.

Олег, військовослужбовець Збройних сил України:

Була загроза ампутації, але завдяки лікарям вдалось зберегти руку. Рука на місці - і це головне.

Рятували руку чоловікові за допомоги новітніх технологій - американських VAC-систем. Навколо постраждалої ділянки створюють вакуум. Це сприяє якіснішому очищенню рани та швидшому відновленню тканин.

Микола Пемко, завідувач відділення екстреної медичної допомоги:

Негативний тиск, по-перше, забирає весь рановий ексудат, в якому живуть бактерії і є всі токсичні речовини. Якщо, наприклад, рани без вакуумної терапії загоюються місяцями, то це дозволяє у 2-3 рази скоротити термін лікування пацієнта.

VAC-системи волинські медики отримали від міжнародних благодійників.

Микола Галей, медичний директор лікарні з питань хірургії:

Це полегшить роботу хірургам, лікарям, надасть швидшу допомогу і одужання тим пацієнтам, які цього потребують, а їх є багато.

Отримати VAC-системи волинським медикам допомогла народна артистка України Оксана Білозір.

Оксана Білозір, народна артистка України:

87% тих бійців, які пройшли курс лікування, повертаються на фронт. Чому це дуже важливо знати? Тому що це вже фахові бійці. Коли приходить молодий боєць, йому обов'язково потрібні поруч фахові бійці, які допоможуть зберегти його життя, бо армія наша народна. Армія складається з простих звичайних людей.

Мінно-вибухові поранення стали частиною щоденної роботи для лікарів. З досвідом фахівці вдосконалюють лікування таких травм. І VAC-системи у цьому допомагають.