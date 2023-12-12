У вівторок, 12 грудня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" лікарка-інфекціоніст Євгенія Менжуліна розповіла, чи можуть українці повернутись до масок та обмежень у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Імовірність, звичайно, завжди така є. Взагалі, якщо ми вже говоримо про епідсезон, про розповсюдженість будь-яких распіраторно-вірусних захворювань - це нормальна ситуація щодо введення певних обмежень і повернення до носіння масок, дистанціювання, застосування певних профілактичних заходів. Нічого такого нового тут для нас немає.

Також вона розповіла про те, що вірус стає більш вразливим і для дітей.