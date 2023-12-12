Діти стають розповсюджувачами коронавірусу: чи можуть українці повернутись до масок та обмежень [ Редагувати ]
У вівторок, 12 грудня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" лікарка-інфекціоніст Євгенія Менжуліна розповіла, чи можуть українці повернутись до масок та обмежень у зв'язку з поширенням коронавірусу.
Імовірність, звичайно, завжди така є. Взагалі, якщо ми вже говоримо про епідсезон, про розповсюдженість будь-яких распіраторно-вірусних захворювань - це нормальна ситуація щодо введення певних обмежень і повернення до носіння масок, дистанціювання, застосування певних профілактичних заходів. Нічого такого нового тут для нас немає.
Також вона розповіла про те, що вірус стає більш вразливим і для дітей.
Це не означає, що це захворювання проявляється у дітей в важкій формі. Ні. просто діти стають універсальними розповсюджувачами цього захворювання.
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