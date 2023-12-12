Вифлеємський вогонь уже в Миколаєві. Пластуни міста підхопили передріздвяну естафету його передачі. А доправили вогонь на південь потягом. Цей символ добра та миру, за традицією, починає свою подорож від місця народження Ісуса Христа. Далі літаком та наземним транспортом його передають Європою. Як зустрічали вогонь - бачила наша кореспондентка Марина Михайловська.

Уже другий рік привозять в таких лампадках.

Ганна Леонідівна першою в Миколаєві отримує Вифлеємський вогонь від своїх колег-начальників потягів. Саме залізницею впродовж кількох днів його доправляють до різних куточків України. На миколаївському вокзалі цього року куточок добра облаштували в пункті незламності.

Ганна Панченко, начальниця вокзалу станції "Миколаїв":

Ми обігріваємо чаєм, обігріваємо пледами, надаємо тимчасовий захист, підзарядку. Всі наші відвідувачі, пасажири можуть запалити свічку від цього вогню.

Традицію передачі Вифлеємського вогню започаткували австрійські скаути понад 3 десятків років тому. Перед найсвітлішим святом Різдва разом із символічним вогнем люди діляться любов'ю і добром з тими, хто зазвичай цим обділений або не може святкувати Різдво вдома. А в Україні під час війни в цього ритуалу особливий сенс.

Ганна Чмельова - станична миколаївського осередку національної організації "Пласт":

Від серця до серця даруємо любов, добро, віру в перемогу. В нас символ все-таки віри в перемогу. Зазвичайвін називається вогнем миру, а цього року ми називаємо його вогнем добра. Бо мир потребує добра.

Ярослава Гунько - пластунка:

Його можна запалювати, коли тривожно на душі. Коли хочеться чогось, але не знаєш чого. Просто запалив і дивишся, як добре, розслабляєшся.

Пані Лариса про цю традицію дізналася вперше. Свічку з Вифлеємським вогнем планує поставити вдома та роздати близьким.

Лариса Сакун, співробітниця залізничного вокзалу:

Щоб принести в дім добро, мир, злагоду. І все найкраще.

До Різдва пластуни планують передати вогонь військовим, в соціальні та культурні заклади Миколаєва, до місць масового проживання переселенців. Кажуть, радо відгукнуться й на запрошення усіх охочих.