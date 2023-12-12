У вівторок, 12 грудня, абоненти "Київстар" повідомляють про масштабний збій в роботі оператора. Люди зазначають, що немає ані зв’язку, ані інтернету. Офіційний сайт "Київстар" також не працює.

Поки компанія працює над усуненням проблеми, пропонуємо скористайтеся наступними порадами:

1. Відкрийте застосунок Дія, поки ви підʼєднані до домашнього WiFі, щоб ваші документи були завантажені.

2. Скористайтеся національним роумінгом: це дозволяє перемикатися між операторами Київстар, Vodafone та lifecell без зміни сім-карт та тарифів.

Як це зробити?

1. Вимкніть автовибір мережі.

на Android: Налаштування - Мобільна мережа (чи Підключення) - Оператор.

на iOS: Параметри - Стільникові дані - Вибір мережі.

2. Знайдіть та виберіть доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL.

3. Якщо приєднатися не вдалося, спробуйте ще раз або виберіть іншу мережу.

4. Перевірте, чи можна зателефонувати/відправити SMS.

Проте джерела у Мінцифри повідомили "Подробицям", що технічний збій у "Київстар" не дозволяє здійснити перехід на іншого оператора у внутрішньому роумінгу.

Нагадаємо, що в результаті збиття російського дрона-камікадзе класу "Шахед" над територією України, виявили цікавий вміст. Окрім технічних елементів, всередині знайшли повербанк і сімкарту.