Масштабний збій у "Київстар": як залишитись на зв’язку (інструкція) [ Редагувати ]
У вівторок, 12 грудня, абоненти "Київстар" повідомляють про масштабний збій в роботі оператора. Люди зазначають, що немає ані зв’язку, ані інтернету. Офіційний сайт "Київстар" також не працює.
Поки компанія працює над усуненням проблеми, пропонуємо скористайтеся наступними порадами:
1. Відкрийте застосунок Дія, поки ви підʼєднані до домашнього WiFі, щоб ваші документи були завантажені.
2. Скористайтеся національним роумінгом: це дозволяє перемикатися між операторами Київстар, Vodafone та lifecell без зміни сім-карт та тарифів.
Як це зробити?
1. Вимкніть автовибір мережі.
- на Android: Налаштування - Мобільна мережа (чи Підключення) - Оператор.
- на iOS: Параметри - Стільникові дані - Вибір мережі.
2. Знайдіть та виберіть доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL.
3. Якщо приєднатися не вдалося, спробуйте ще раз або виберіть іншу мережу.
4. Перевірте, чи можна зателефонувати/відправити SMS.
Проте джерела у Мінцифри повідомили "Подробицям", що технічний збій у "Київстар" не дозволяє здійснити перехід на іншого оператора у внутрішньому роумінгу.
Нагадаємо, що в результаті збиття російського дрона-камікадзе класу "Шахед" над територією України, виявили цікавий вміст. Окрім технічних елементів, всередині знайшли повербанк і сімкарту.
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