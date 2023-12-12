Нічна атака рф на Україну: Ігнат розповів деталі [ Редагувати ]
У вівторок, 12 грудня, речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів деталі про останню атаку на Україну.
Власне тривоги наші громадяни навчились вже розрізняти. Вчора було застосування авіаційного озброєння, авіаційних засобів ураження, дві ракети було знищено у Запорізькій і Дніпропетровській області.
"Вже звечора почались звичні для нас атаки шахедів, цього разу летіли вони з району балаклави, з тимчасово окупованого Криму, 15 безпілотників атакували, заходили з півдня країни, знищувались підрозділами мобільних вогневих груп, які дедалі ефективніше відпрацьовують по "Шахедам", - додав він.
Сьогодні не було, на жаль, стовідсоткового результату, 9 з 15 знищено. Але і не всі безпілотники досягли базових цілей, скажемо так. Таким чином відпрацювали.
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