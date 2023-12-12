Зеленський привітав з Днем Сухопутних військ України [ Редагувати ]
У вівторок, 12 грудня, президент України Володимир Зеленський привітав мешканців країни з Днем Сухопутних військ України. Про це він написав на своїй сторінці у Telegram.
Майже 600 тис. воїнів різних родів військ. Сміливі. Героїчні. Потужні.
"Багатьох відзначено державними нагородами. Багатьох пам’ятатимуть завжди побратими за силу й допомогу в бою. Багатьом вдячні наші люди за звільнення нашої землі, міст і сіл, за можливість пишатися потужністю української армії. Багатьох ми сьогодні згадуємо, коли вшановуємо українських героїв, які віддали свої життя заради нашої держави й людей", - сказав він.
Слава нашим захисникам! Дякую кожному солдату, кожному сержанту, кожному командиру за міць, яку ви даєте нашій державі. З Днем Сухопутних військ України!
Нагадаємо, у неділю, 10 грудня, президент України Володимир Зеленський заявив, що в Аргентині провів важливі зустрічі з президентами Парагваю, Уругваю та Еквадору.
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