Партизани проникли на територію штурмового полку рф у Криму (відео) [ Редагувати ]
Повстанці вдало проникли на територію 56-го гвардійського десантно-штурмового полку в місті Феодосія в Криму. Цю інформацію було отримано від Telegram-каналу партизанського руху "Атеш".
Вертольоти Мі-8, що потрапили в кадр, використовують для евакуації поранених.
За даними джерел партизанів, через інтенсивні бої полк зазнає великих втрат серед особового складу, у тому числі в ході погано організованих штурмів.
Втрати командування поповнює ув'язненими, що сильно підриває дисципліну у підрозділі та викликає невдоволення насамперед командирів на місцях.
Раніше ми писали про те, що у Севастополі, який тимчасово перебуває під окупацією, група партизанів під назвою "АТЕШ" здійснила проникнення до 810-ї бригади морської піхоти росії.
по темі
За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, погодні умови, такі як сильний вітер чи ураган, можуть вплинути на нормальну роботу будь-яких літальних апаратів
У вівторок, 12 грудня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів про те, яка ситуація на близьких до фронту населених пунктах
У вівторок, 12 грудня, речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів деталі про останню атаку на Україну
У вівторок, 12 грудня, президент України Володимир Зеленський привітав мешканців країни з Днем Сухопутних військ України
Усі роботи - про війну в Україні й злочини російської федерації - як то бачать професійні художники та українські діти. Виставка проходить під патронатом Європарламенту. На відкритті побувала і наша знімальна група.