Повстанці вдало проникли на територію 56-го гвардійського десантно-штурмового полку в місті Феодосія в Криму. Цю інформацію було отримано від Telegram-каналу партизанського руху "Атеш".

Вертольоти Мі-8, що потрапили в кадр, використовують для евакуації поранених.

За даними джерел партизанів, через інтенсивні бої полк зазнає великих втрат серед особового складу, у тому числі в ході погано організованих штурмів.

Втрати командування поповнює ув'язненими, що сильно підриває дисципліну у підрозділі та викликає невдоволення насамперед командирів на місцях.

Раніше ми писали про те, що у Севастополі, який тимчасово перебуває під окупацією, група партизанів під назвою "АТЕШ" здійснила проникнення до 810-ї бригади морської піхоти росії.