Угорці замінили поляків. Поки Польща поступово розблоковує контрольно-пропускні пункти на кордоні, Угорщина заявила про їх блокування. Все через мітинг місцевих перевізників. На КПП "Захонь-Чоп" рух українських вантажівок угорці хочуть уповільнити.

Чому вирішили вдатися до таких обмежень? І як такі дії сприймають водії наших фур? Мар'яна Мартин побувала в Угорщині. Далі - її репортаж.

Захонь - прикордонне місто Угорщини. До пункту пропуску звідси рукою подати. Колоною сюди прибувають вантажівки з угорськими номерами.

Щойно зупинилися - чіпляють наліпки з написом "Демонстрація". Кажуть, зібралися тут на мирну акцію протесту, щоб висунути свої вимоги щодо перевезень слідом за Польщею та Словаччиною.

Калман Сабов - перевізник з Угорщини:

Вимагаємо повернути дозвільну систему. Просимо, щоб Євросоюз звернув на це увагу. Хай українці їздять рівно стільки, скільки й ми, і тоді не буде черг і проблем.

Угорська асоціація перевізників демонстрацію не підтримала. Однак окремі власники фур все одно вирішили зібратися. Наразі їх тут чотирнадцять. Шандор - учасник акції. Каже, бізнес перевезень в країні занепадає.

Роман Шандор, перевізник з Угорщини:

Угорська влада зробила так, що не дає жити угорським перевізникам. Ринок наш такий, що просто не можливо так далі жити. Українці їздять набагато дешевше, ми по такій ціні їздити не можемо. Я теж мав 9 машин, 4 продав минулого року. 5 машин стоять цього року без шоферів, бо всі шофери їздили, тепер немає роботи, великі черги. І наші машини тепер стоять. Перевізники тут не винуваті ні в чому, їм дана можливість, то вони просто користуються нею.

А ми їдемо перевірити, яка ситуація з чергами українських вантажівок в Угорщині.

Мар'яна Мартин, кореспондентка:

Вже майже годину працюю у 5 км від КПП "Захонь". Черга із українських вантажівок тут досить велика, згідно зі словами водіїв, тягнеться близько 23 км, але водії також зазначають, що рухається вона доволі швидко. Я це теж помітила, адже поки знаходжуся тут, черга проїхала двічі. А ще водії радіють, кажуть, зручності тут трохи кращі, ніж у Словаччині, адже є ось такі біотуалети.

КПП "Чоп-Захонь" здатний пропускати більше чотирьохсот автомобілів на день. Нині тут менше тисячі машин. Черга рухається жваво. Сергій каже, приїхав сюди два дні тому. І вже до КПП залишилося чотири кілометри.

Сергій - водій вантажівки:

Я думаю до вечора будемо вдома, надіюсь на краще.

Магазинів поруч немає, адже стоять далекобійники за межами населених пунктів. Проте, вони запевняють: до ситуації на кордонах ЄС вже призвичаїлися. Запаслися і їжею. Олександр везе товар із Польщі у Чернігів. Розказує: шлях через Угорщину хоч і об'їзний, та нині він займає менше часу.

Олександр - водій вантажівки:

Полиция регулировала все движение. То есть никто не стоял, никто друг друга не обжал, как обично все проходит. Как мы можем создавать конкуренцию этим странам, когда в основном они используют как транзитные страны Францию и Германию.

Чому протестують угорці, не розуміє не лише Олександр. Адже перевізники добряче поповнюють бюджет країни. Бо рух угорськими дорогами один із найдорожчих у Європі.

Дмитро - водій вантажівки:

Сто євро коштує лише проїзд по Угорщині + топлево + витрати. З моєї точки зору, і з тієї інформації яка у нас є, це все проплачено рф, а тому, що я можу сказати.

Угорці ж заперечують причетність росії до своєї акції протесту. І розгортають черговий банер.

- Чого він російською мовою? - Цей перевізник знає розмовляти лише по-російськи.

Проїзд українських вантажівок угорці зараз не блокують. Але їх рух хочуть уповільнити. Як саме - не пояснюють. А от мітингувати налаштовані, доки їхні вимоги не будуть виконані. Українські ж перевізники на європейських колег не зважають. Знай - крутять кермо своїх фур.